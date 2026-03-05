ФБР зафиксировало подозрительную активность в собственных компьютерных сетях и начало расследование
ФБР подтвердило обнаружение аномальной активности в своих внутренних цифровых системах и начало расследование. Атака могла быть направлена на системы управления прослушиванием и техническим наблюдением.
Федеральное бюро расследований официально подтвердило обнаружение аномальной активности в своих внутренних цифровых системах, что вынудило ведомство задействовать экстренные протоколы безопасности. Несмотря на отсутствие развернутых официальных комментариев относительно масштабов инцидента, источники в правоохранительных органах сообщают о вероятном вмешательстве в работу критически важных сегментов сети. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
По данным американских медиа, атака могла быть направлена на системы, обеспечивающие управление процессами прослушивания и технического наблюдения. ФБР уверяет, что в настоящее время ситуация находится под контролем, а все технические ресурсы мобилизованы для полной ликвидации последствий активности.
ФБР выявило и решило вопрос подозрительной активности в сетях ФБР, и мы использовали все технические возможности для реагирования
Риски иностранного вмешательства в правительственные сети
Этот инцидент стал очередным в серии попыток проникновения в правительственные базы данных США, которые часто осуществляются хакерскими группировками, поддерживаемыми иностранными государствами.
Официальный представитель ведомства отказался уточнить, были ли похищены конфиденциальные данные, однако заверил в проведении тщательного анализа защищенности инфраструктуры. Усиление кибератак на американские спецслужбы рассматривается аналитиками как часть более широкой стратегии противников по ослаблению внутренней безопасности страны в условиях активных боевых действий за рубежом.
