ФБР зафиксировало подозрительную активность в собственных компьютерных сетях и начало расследование

17:43 • 11311 просмотра
Украина получила запрос от США на поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока - Зеленский
Эксклюзив
17:39 • 16755 просмотра
Доллар летит вверх – финансист объяснил причины и дал советы украинцам
Эксклюзив
5 марта, 12:41 • 41589 просмотра
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожаяPhoto
5 марта, 12:39 • 76511 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
5 марта, 12:11 • 45656 просмотра
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
Эксклюзив
5 марта, 12:00 • 41523 просмотра
Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"Photo
Эксклюзив
5 марта, 11:33 • 66910 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 08:05 • 25640 просмотра
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04 • 49219 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
4 марта, 19:36 • 79824 просмотра
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto5 марта, 11:40
Иран расширяет ракетные удары: какие страны уже были атакованы5 марта, 12:59
Shahed, поразивший британскую авиабазу на Кипре, был запущен не из Ирана - APPhoto5 марта, 13:04
Полезные, вкусные и быстрые в приготовлении — кулинарные заготовки, которые облегчат жизньPhoto5 марта, 14:41
MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 летPhotoVideo15:38
Полезные, вкусные и быстрые в приготовлении — кулинарные заготовки, которые облегчат жизньPhoto5 марта, 14:41
Иран расширяет ракетные удары: какие страны уже были атакованы5 марта, 12:59
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 11:33 • 66911 просмотра
Команда Януковича пытается усилить влияние на таможню, продвигая Суворова на должность главы ГТС5 марта, 09:41
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожайPhoto4 марта, 15:53
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Блогеры
Али Хаменеи
Джорджия Мелони
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Великобритания
Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двухлетнего перерыва и сразу показала откровенные фотоPhoto18:11
MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 летPhotoVideo15:38
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto5 марта, 11:40
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни БланкоVideo4 марта, 15:04
Элтон Джон показал семейный портрет с мужем и сыновьями: снимок представили в Национальной портретной галерее ЛондонаPhoto4 марта, 12:28
Техника
Социальная сеть
Фокс Ньюс
Шахед-136
Ланцет (барражирующий боеприпас)

ФБР зафиксировало подозрительную активность в собственных компьютерных сетях и начало расследование

Киев • УНН

 • 142 просмотра

ФБР подтвердило обнаружение аномальной активности в своих внутренних цифровых системах и начало расследование. Атака могла быть направлена на системы управления прослушиванием и техническим наблюдением.

ФБР зафиксировало подозрительную активность в собственных компьютерных сетях и начало расследование

Федеральное бюро расследований официально подтвердило обнаружение аномальной активности в своих внутренних цифровых системах, что вынудило ведомство задействовать экстренные протоколы безопасности. Несмотря на отсутствие развернутых официальных комментариев относительно масштабов инцидента, источники в правоохранительных органах сообщают о вероятном вмешательстве в работу критически важных сегментов сети. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По данным американских медиа, атака могла быть направлена на системы, обеспечивающие управление процессами прослушивания и технического наблюдения. ФБР уверяет, что в настоящее время ситуация находится под контролем, а все технические ресурсы мобилизованы для полной ликвидации последствий активности.

ФБР выявило и решило вопрос подозрительной активности в сетях ФБР, и мы использовали все технические возможности для реагирования

– говорится в заявлении бюро.

Риски иностранного вмешательства в правительственные сети

Этот инцидент стал очередным в серии попыток проникновения в правительственные базы данных США, которые часто осуществляются хакерскими группировками, поддерживаемыми иностранными государствами.

ФБР перевело контртеррористические подразделения в состояние повышенной готовности из-за угрозы мести со стороны Ирана01.03.26, 01:00 • 19699 просмотров

Официальный представитель ведомства отказался уточнить, были ли похищены конфиденциальные данные, однако заверил в проведении тщательного анализа защищенности инфраструктуры. Усиление кибератак на американские спецслужбы рассматривается аналитиками как часть более широкой стратегии противников по ослаблению внутренней безопасности страны в условиях активных боевых действий за рубежом.

В ФБР назвали "потенциально актом терроризма" смертельную стрельбу в баре в Техасе, у стрелка дома нашли иранский флаг02.03.26, 17:09 • 7612 просмотров

Степан Гафтко

Кибератака
Федеральное бюро расследований
Bloomberg L.P.
Соединённые Штаты