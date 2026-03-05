ФБР зафіксувало підозрілу активність у власних комп’ютерних мережах та розпочало розслідування

$43.720.26
Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу - Зеленський
Ексклюзив
17:39 • 16645 перегляди
Долар летить у гору - фінансист пояснив причини та дав поради українцям
Ексклюзив
5 березня, 12:41 • 41404 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
5 березня, 12:39 • 76217 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
5 березня, 12:11 • 45593 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Ексклюзив
5 березня, 12:00 • 41490 перегляди
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"Photo
Ексклюзив
5 березня, 11:33 • 66831 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 08:05 • 25624 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 49200 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 79794 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Популярнi новини
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto5 березня, 11:40 • 34173 перегляди
Іран розширює ракетні удари: які країни вже були атаковані5 березня, 12:59 • 51638 перегляди
Shahed, що вразив британську авіабазу на Кіпрі, було запущено не з Ірану - APPhoto5 березня, 13:04 • 51934 перегляди
Корисні, смачні та швидкі у приготуванні - кулінарні заготовки, які полегшать життяPhoto5 березня, 14:41 • 22372 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo15:38 • 11424 перегляди
Публікації
Корисні, смачні та швидкі у приготуванні - кулінарні заготовки, які полегшать життяPhoto5 березня, 14:41 • 22446 перегляди
Іран розширює ракетні удари: які країни вже були атаковані5 березня, 12:59 • 51729 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 11:33 • 66840 перегляди
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС5 березня, 09:41 • 76475 перегляди
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo4 березня, 15:53 • 76758 перегляди
УНН Lite
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фотоPhoto18:11 • 6182 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo15:38 • 11474 перегляди
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto5 березня, 11:40 • 34224 перегляди
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 41468 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto4 березня, 12:28 • 56572 перегляди
ФБР зафіксувало підозрілу активність у власних комп’ютерних мережах та розпочало розслідування

Київ • УНН

 • 58 перегляди

ФБР підтвердило виявлення аномальної активності у своїх внутрішніх цифрових системах і розпочало розслідування. Атака могла бути спрямована на системи управління прослуховуванням та технічним спостереженням.

ФБР зафіксувало підозрілу активність у власних комп’ютерних мережах та розпочало розслідування

Федеральне бюро розслідувань офіційно підтвердило виявлення аномальної активності у своїх внутрішніх цифрових системах, що змусило відомство задіяти екстрені протоколи безпеки. Попри відсутність розгорнутих офіційних коментарів щодо масштабів інциденту, джерела у правоохоронних органах повідомляють про ймовірне втручання в роботу критично важливих сегментів мережі. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За даними американських медіа, атака могла бути спрямована на системи, що забезпечують управління процесами прослуховування та технічного спостереження. ФБР запевняє, що наразі ситуація перебуває під контролем, а всі технічні ресурси мобілізовані для повної ліквідації наслідків активності.

ФБР виявило та вирішило питання підозрілої активності в мережах ФБР, і ми використали всі технічні можливості для реагування

– йдеться у заяві бюро.

Ризики іноземного втручання в урядові мережі

Цей інцидент став черговим у серії спроб проникнення до урядових баз даних США, які часто здійснюються хакерськими угрупованнями, підтримуваними іноземними державами.

ФБР перевело контртерористичні підрозділи у стан підвищеної готовності через загрозу помсти з боку Ірану01.03.26, 01:00 • 19699 переглядiв

Офіційний представник відомства відмовився уточнити, чи були викрадені конфіденційні дані, проте запевнив у проведенні ретельного аналізу захищеності інфраструктури. Посилення кібератак на американські спецслужби розглядається аналітиками як частина ширшої стратегії супротивників щодо послаблення внутрішньої безпеки країни в умовах активних бойових дій за кордоном.

У ФБР назвали "потенційно актом тероризму" смертельну стрілянину в барі у Техасі, у стрілка вдома знайшли іранський прапор 02.03.26, 17:09 • 7612 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Кібератака
Федеральне бюро розслідувань
Bloomberg
Сполучені Штати Америки