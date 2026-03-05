ФБР зафіксувало підозрілу активність у власних комп’ютерних мережах та розпочало розслідування
ФБР підтвердило виявлення аномальної активності у своїх внутрішніх цифрових системах і розпочало розслідування. Атака могла бути спрямована на системи управління прослуховуванням та технічним спостереженням.
Федеральне бюро розслідувань офіційно підтвердило виявлення аномальної активності у своїх внутрішніх цифрових системах, що змусило відомство задіяти екстрені протоколи безпеки. Попри відсутність розгорнутих офіційних коментарів щодо масштабів інциденту, джерела у правоохоронних органах повідомляють про ймовірне втручання в роботу критично важливих сегментів мережі. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
За даними американських медіа, атака могла бути спрямована на системи, що забезпечують управління процесами прослуховування та технічного спостереження. ФБР запевняє, що наразі ситуація перебуває під контролем, а всі технічні ресурси мобілізовані для повної ліквідації наслідків активності.
ФБР виявило та вирішило питання підозрілої активності в мережах ФБР, і ми використали всі технічні можливості для реагування
Ризики іноземного втручання в урядові мережі
Цей інцидент став черговим у серії спроб проникнення до урядових баз даних США, які часто здійснюються хакерськими угрупованнями, підтримуваними іноземними державами.
Офіційний представник відомства відмовився уточнити, чи були викрадені конфіденційні дані, проте запевнив у проведенні ретельного аналізу захищеності інфраструктури. Посилення кібератак на американські спецслужби розглядається аналітиками як частина ширшої стратегії супротивників щодо послаблення внутрішньої безпеки країни в умовах активних бойових дій за кордоном.
