Ощадбанк останавливает все операции с картами и работу приложений в ночь на 23 марта
Киев • УНН
Ощадбанк проведет плановые технические работы с 00:10 до 06:00 23 марта. В это время будут недоступны операции с картами, банкоматы и мобильные приложения.
В ночь с 22 на 23 марта, с 00:10 до 06:00, в Ощадбанке будут проводиться плановые технические работы, клиентов финучреждения предупреждают о временной паузе в работе сервисов. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Ощадбанка в Telegram.
Детали
Отмечается, что в этот промежуток времени будут временно недоступны:
- операции с картами;
- операции в банкоматах;
- расчеты в POS-терминалах и Интернете;
- операции в приложениях "Мобильный Ощад" и "ОщадPAY".
Работы будут проводиться ночью, чтобы минимизировать неудобства для клиентов. Это необходимо для обновления системы и тестирования отказоустойчивости процессинговой инфраструктуры, что поможет повысить стабильность и надежность сервисов
В Ощадбанке пообещали, что после 06:00 23 марта все сервисы будут работать в обычном режиме.
Напомним
9 марта Ощадбанк временно приостановил работу электронных сервисов из-за кибератаки.
