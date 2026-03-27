Понад 4,1 млн українців отримають виплати - стартував кешбек за покупки у січні
Київ • УНН
Розпочато виплати за програмою Національний кешбек за січень 2026 року. З березня діють нові ставки 5% та 15% залежно від категорії придбаних товарів.
Понад 4,1 млн українців почали отримувати виплати в межах програми "Національний кешбек" за покупки, здійснені у січні 2026 року. Про це повідомляє Дія, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що від початку дії програми українці придбали товарів із кешбеком на понад 67,38 млрд грн. Водночас найближчим часом планується початок виплат і за лютий.
У застосунку нагадали, що з 1 березня програма працює за оновленими правилами. Зокрема, кешбек становить 15% для товарів із високою часткою імпорту – таких як косметика, побутова хімія, одяг і взуття, а також деякі продукти. Для категорій, де українські виробники мають сильні позиції, діє ставка 5%.
Наразі до програми долучено майже 35 тисяч торгових точок та понад 400 тисяч товарів.
Користувачі можуть перевірити, чи бере товар участь у програмі та який розмір кешбеку доступний, за допомогою сканера штрихкодів у застосунку.
Кабмін пояснив, чому замість зміни акцизів в Україні запровадили кешбек на пальне27.03.26, 11:26 • 2752 перегляди
Крім того, з 20 березня кешбек поширюється і на пальне.
Отримані кошти можна використати для оплати комунальних послуг, придбання ліків, українських товарів і книг, а також на підтримку Збройних сил України.
Координатором програми є Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. До реалізації також залучені Міністерство цифрової трансформації, Державна податкова служба, Ощадбанк та інші уповноважені банки. Технологічними партнерами виступають міжнародні платіжні системи Mastercard і Visa.
Повісток у "Дії" не буде - заява27.03.26, 09:47 • 3090 переглядiв