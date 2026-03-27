Более 4,1 млн украинцев получат выплаты – стартовал кэшбэк за покупки в январе

Эксклюзив
13:21 • 10252 просмотра
Почему Минздрав должен провести комплексную проверку медицины Одесской области
Эксклюзив
12:50 • 26518 просмотра
Как ЕС может "обойти" Орбана и разблокировать €90 млрд для Украины
Эксклюзив
11:09 • 20533 просмотра
Обыск у Поплавского: правоохранители расследуют растрату около 300 млн грн
Эксклюзив
27 марта, 10:01 • 35873 просмотра
"Наценка за флаг Украины". В "Украинской авиатранспортной ассоциации" рассказали об условиях работы украинских авиакомпаний за границей
27 марта, 08:55 • 22302 просмотра
Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве - Зеленский сообщил деталиPhoto
Эксклюзив
27 марта, 05:31 • 26358 просмотра
JULIK выпустил откровенную песню о любви и признался, ради кого готов отдать всеPhotoVideo
Эксклюзив
27 марта, 00:33 • 45320 просмотра
После проигрыша шведам сборная Украины пропустит уже четвертый Чемпионат мира подрядPhoto
26 марта, 18:28 • 48440 просмотра
Буданов надеется на проведение крупного обмена пленными на ПасхуVideo
Эксклюзив
26 марта, 18:12 • 44060 просмотра
Более 30 млрд долларов за месяц – война с Ираном обнажила кризис оборонной промышленности
Эксклюзив
26 марта, 17:53 • 36723 просмотра
От курса валют до пенсий: как проблемы с международным финансированием повлияют на экономику страны и жизнь украинцев
Популярные новости
Трамп утверждает, что ЦРУ сообщило ему о гомосексуальности нового верховного лидера Ирана27 марта, 06:51 • 10624 просмотра
Как Украина перехватывает тысячи дронов - партнерам из ЕС показали "малую" ПВОVideo11:01 • 7328 просмотра
После обысков у Поплавского появились новые подробности. В Киевском университете культуры разоблачили крупную схему на госсредствахPhoto11:25 • 6616 просмотра
Риз Уизерспун отметила юбилей в кругу семьи — яркие кадры с празднованияVideo11:30 • 17097 просмотра
Павел Зибров раскрыл свой секрет густых усов - рецепт от народного артиста Украины13:02 • 10875 просмотра
публикации
Как ЕС может "обойти" Орбана и разблокировать €90 млрд для Украины
Эксклюзив
12:50 • 26535 просмотра
"Наценка за флаг Украины". В "Украинской авиатранспортной ассоциации" рассказали об условиях работы украинских авиакомпаний за границей
Эксклюзив
27 марта, 10:01 • 35881 просмотра
Когда закончится война в Украине - мнения экспертов
Эксклюзив
26 марта, 15:16 • 75914 просмотра
Новые правила мобилизации – что меняется с 1 апреля26 марта, 14:49 • 89982 просмотра
Что такое тайм-менеджмент и как его освоить26 марта, 13:18 • 60213 просмотра
УНН Lite
Алексей Суханов раскрыл, занято ли его сердце сейчас и как он относится к отношениям15:21 • 2888 просмотра
Павел Зибров раскрыл свой секрет густых усов - рецепт от народного артиста Украины13:02 • 10949 просмотра
Риз Уизерспун отметила юбилей в кругу семьи — яркие кадры с празднованияVideo11:30 • 17170 просмотра
Элтон Джон отпраздновал 79-летие и получил трогательное поздравление от мужаVideo26 марта, 15:55 • 29305 просмотра
Топ-10 здоровых завтраков, которые получатся у каждогоPhoto26 марта, 11:31 • 84044 просмотра
Более 4,1 млн украинцев получат выплаты – стартовал кэшбэк за покупки в январе

Киев • УНН

 • 590 просмотра

Начаты выплаты по программе Национальный кэшбэк за январь 2026 года. С марта действуют новые ставки 5% и 15% в зависимости от категории приобретенных товаров.

Более 4,1 млн украинцев начали получать выплаты в рамках программы "Национальный кешбэк" за покупки, совершенные в январе 2026 года. Об этом сообщает "Дія", передает УНН.

Отмечается, что с начала действия программы украинцы приобрели товаров с кешбэком на более чем 67,38 млрд грн. В то же время в ближайшее время планируется начало выплат и за февраль.

В приложении напомнили, что с 1 марта программа работает по обновленным правилам. В частности, кешбэк составляет 15% для товаров с высокой долей импорта – таких как косметика, бытовая химия, одежда и обувь, а также некоторые продукты. Для категорий, где украинские производители имеют сильные позиции, действует ставка 5%.

Сейчас к программе привлечено почти 35 тысяч торговых точек и более 400 тысяч товаров.

Пользователи могут проверить, участвует ли товар в программе и какой размер кешбэка доступен, с помощью сканера штрихкодов в приложении.

Кабмин объяснил, почему вместо изменения акцизов в Украине ввели кешбэк на топливо27.03.26, 11:26 • 2730 просмотров

Кроме того, с 20 марта кешбэк распространяется и на топливо.

Полученные средства можно использовать для оплаты коммунальных услуг, приобретения лекарств, украинских товаров и книг, а также на поддержку Вооруженных сил Украины.

Координатором программы является Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины. К реализации также привлечены Министерство цифровой трансформации, Государственная налоговая служба, Ощадбанк и другие уполномоченные банки. Технологическими партнерами выступают международные платежные системы Mastercard и Visa.

Повесток в "Дія" не будет - заявление27.03.26, 09:47 • 3058 просмотров

Андрей Тимощенков

