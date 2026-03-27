Более 4,1 млн украинцев получат выплаты – стартовал кэшбэк за покупки в январе
Киев • УНН
Начаты выплаты по программе Национальный кэшбэк за январь 2026 года. С марта действуют новые ставки 5% и 15% в зависимости от категории приобретенных товаров.
Более 4,1 млн украинцев начали получать выплаты в рамках программы "Национальный кешбэк" за покупки, совершенные в январе 2026 года. Об этом сообщает "Дія", передает УНН.
Подробности
Отмечается, что с начала действия программы украинцы приобрели товаров с кешбэком на более чем 67,38 млрд грн. В то же время в ближайшее время планируется начало выплат и за февраль.
В приложении напомнили, что с 1 марта программа работает по обновленным правилам. В частности, кешбэк составляет 15% для товаров с высокой долей импорта – таких как косметика, бытовая химия, одежда и обувь, а также некоторые продукты. Для категорий, где украинские производители имеют сильные позиции, действует ставка 5%.
Сейчас к программе привлечено почти 35 тысяч торговых точек и более 400 тысяч товаров.
Пользователи могут проверить, участвует ли товар в программе и какой размер кешбэка доступен, с помощью сканера штрихкодов в приложении.
Кроме того, с 20 марта кешбэк распространяется и на топливо.
Полученные средства можно использовать для оплаты коммунальных услуг, приобретения лекарств, украинских товаров и книг, а также на поддержку Вооруженных сил Украины.
Координатором программы является Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины. К реализации также привлечены Министерство цифровой трансформации, Государственная налоговая служба, Ощадбанк и другие уполномоченные банки. Технологическими партнерами выступают международные платежные системы Mastercard и Visa.
