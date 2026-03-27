Кабмин объяснил, почему вместо изменения акцизов в Украине ввели кешбэк на топливо
УНН
Министр экономики Алексей Соболев объяснил выбор кешбэка вместо ограничения цен на топливо. Граждане тратят 75% полученных средств на оплату коммунальных услуг.
В Украине ввели национальный кэшбэк на топливо, поскольку изменение акцизов могло бы ударить по армии, а административное ограничение цен привело бы к дефициту топлива. Об этом заявил министр экономики Украины Алексей Соболев, объясняя 28 марта в парламенте причины запуска программы, передает УНН.
По его словам, государство выбрало механизм поддержки потребителей через кэшбэк вместо других вариантов вмешательства в топливный рынок.
Соболев напомнил, что средства, полученные в рамках программы, можно потратить на украинские товары, книги, лекарства, оплату коммунальных услуг или задонатить на нужды Вооруженных сил Украины.
В то же время, по словам чиновника, наибольшая доля расходов кэшбэка приходится именно на оплату коммунальных услуг. Речь идет о 75% всех средств, которые граждане используют в рамках программы.
Кроме того, Соболев сообщил, что в течение шести дней после старта программы ежедневно начисляется около 20 млн гривен кэшбэка.
В целом в Правительстве убеждают: национальный кэшбэк на топливо стал инструментом, который позволяет поддержать граждан без дополнительного давления на топливный рынок.
Напомним
После запуска правительственной программы цены на топливо выросли на несколько гривен за сутки. Стоимость дизтоплива на некоторых АЗС достигла почти 88 гривен за литр.