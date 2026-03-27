Кабмін пояснив, чому замість зміни акцизів в Україні запровадили кешбек на пальне

В Україні запровадили національний кешбек на пальне, оскільки зміна акцизів могла б вдарити по армії, а адміністративне обмеження цін призвело б до дефіциту пального. Про це заявив міністр економіки України Олексій Соболєв, пояснюючи 28 березня у парламенті причини запуску програми, передає УНН.

Деталі

За його словами, держава обрала механізм підтримки споживачів через кешбек замість інших варіантів втручання у паливний ринок.

Соболєв нагадав, що кошти, отримані в межах програми, можна витратити на українські товари, книжки, ліки, оплату комунальних послуг або задонатити на потреби Збройних сил України.

Водночас, за словами урядовця, найбільша частка витрат кешбеку припадає саме на оплату комунальних послуг. Йдеться про 75% усіх коштів, які громадяни використовують у межах програми.

Крім того, Соболєв повідомив, що впродовж шести днів після старту програми щодня нараховується близько 20 млн гривень кешбеку.

Загалом в Уряді переконують: національний кешбек на пальне став інструментом, який дозволяє підтримати громадян без додаткового тиску на паливний ринок.

Нагадаємо

Після запуску урядової програми ціни на пальне зросли на кілька гривень за добу. Вартість дизпалива на деяких АЗС сягнула майже 88 гривень за літр.