JULIK випустив відверту пісню про любов і зізнався, заради кого готовий віддати все
Після програшу шведам збірна України пропускатиме вже четвертий Чемпіонат світу поспіль
Буданов сподівається на проведення великого обміну полоненими на Великдень
Понад 30 млрд доларів за місяць - війна з Іраном оголила кризу оборонної промисловості
Від курсу валют до пенсій: як проблеми з міжнародним фінансуванням вплинуть на економіку країни та життя українців
Коли закінчиться війна в Україні - думки експертів
Як обрати безпечну стоматологію для лікування дитини під седацією - поради від експерта
Як війна на Близькому Сході наповнює бюджет кремля
Пентагон розглядає можливість перенаправити призначену Україні зброю на Близький Схід - WP
рф готує на найближчі місяці операцію проти систем водопостачання, а Україна - рубежі захисту - Зеленський
Кабмін пояснив, чому замість зміни акцизів в Україні запровадили кешбек на пальне

Київ • УНН

 • 286 перегляди

Міністр економіки Олексій Соболєв пояснив вибір кешбеку замість обмеження цін на пальне. Громадяни витрачають 75% отриманих коштів на оплату комунальних послуг.

В Україні запровадили національний кешбек на пальне, оскільки зміна акцизів могла б вдарити по армії, а адміністративне обмеження цін призвело б до дефіциту пального. Про це заявив міністр економіки України Олексій Соболєв, пояснюючи 28 березня у парламенті причини запуску програми, передає УНН.

Деталі

За його словами, держава обрала механізм підтримки споживачів через кешбек замість інших варіантів втручання у паливний ринок.

Соболєв нагадав, що кошти, отримані в межах програми, можна витратити на українські товари, книжки, ліки, оплату комунальних послуг або задонатити на потреби Збройних сил України.

Водночас, за словами урядовця, найбільша частка витрат кешбеку припадає саме на оплату комунальних послуг. Йдеться про 75% усіх коштів, які громадяни використовують у межах програми.

Крім того, Соболєв повідомив, що впродовж шести днів після старту програми щодня нараховується близько 20 млн гривень кешбеку.

Загалом в Уряді переконують: національний кешбек на пальне став інструментом, який дозволяє підтримати громадян без додаткового тиску на паливний ринок.

Нагадаємо

Після запуску урядової програми ціни на пальне зросли на кілька гривень за добу. Вартість дизпалива на деяких АЗС сягнула майже 88 гривень за літр.

