Повесток в "Дія" не будет - заявление
Киев • УНН
Команда Минцифры не работает над рассылкой повесток через сервис "Дія". Внедрение такого функционала не планируется даже в будущем.
Накануне народный депутат Юлия Яцык в эфире одного из телеканалов высказала мнение, что "отправка повесток в "Дія"" может быть "одним из направлений реформы ТЦК и усиления мобилизации", и добавила, что ей "так кажется".