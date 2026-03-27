Повісток у "Дії" не буде - заява
Київ • УНН
Команда Мінцифри не працює над розсилкою повісток через сервіс Дія. Впровадження такого функціоналу не планується навіть у майбутньому.
Повісток у "Дії" не буде.
Напередодні народна депутатка Юлія Яцик в ефірі одного з телеканалів висловила думку, що "надсилання повісток в "Дію"" може бути "одним з напрямків реформи ТЦК і посилення мобілізації", і додала, що їй "так здається".