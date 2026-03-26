Нові правила мобілізації - що змінюється від 1 квітня

Київ • УНН

 • 11857 перегляди

Україна повністю переходить на електронний військовий облік та онлайн-відстрочки. Система автоматично перевірятиме дані через державні реєстри.

З 1 квітня 2026 року в Україні зміниться мобілізаційний процес. Йдеться не про зміну законодавства чи принципів призову, а про повне розгортання цифрових інструментів, які почали впроваджувати ще у березні. Відтепер вони стають базовими. Детальніше про те, що саме зміниться та як це вплине на українців, розповість УНН.

Деталі

Основна ідея нововведень - перевести більшість процесів у цифрову площину, автоматизувати перевірки та зменшити людський фактор. Система синхронізується з державними реєстрами, що дозволяє оперативно перевіряти дані військовозобов’язаних і швидше реагувати на порушення.

Базові правила мобілізації не зміняться, однак контроль за їх виконанням суттєво посилюється. Держава робить акцент на верифікації персональних даних, автоматизації процедур і боротьбі зі зловживаннями. Фактично йдеться про перехід від частково ручного адміністрування до системного цифрового моніторингу. Це означає, що будь-які невідповідності або порушення фіксуватимуться швидше, а ухилення від обліку стане складнішим.

Електронні повістки

Однією з ключових змін є повноцінне функціонування електронного військового обліку. Повідомлення про повістки надходитимуть у електронному вигляді, тоді як дані про військовозобов’язаних синхронізуються з іншими державними реєстрами, що дозволяє постійно їх оновлювати. У таких умовах паперові повістки поступово відійдуть на другий план. Водночас цифрова система не лише інформує, а й фіксує порушення, зокрема неявку до територіальних центрів комплектування.

Відстрочки і жорстка перевірка

Процедура оформлення відстрочки стала простішою, бо тепер  подати документи можна онлайн без обов’язкового візиту до ТЦК. Водночас, сам механізм отримання відстрочки став більш жорстким. Усі підстави перевіряються централізовано через державні реєстри, а автентичність документів контролюється автоматично. Особливу увагу приділяють випадкам, коли відстрочку намагаються отримати через формальне навчання або фіктивний догляд за родичами. Таким чином держава намагається зменшити кількість зловживань.

Бронювання працівників

Зміни торкнулися і системи бронювання працівників. Відтепер запроваджується регулярна перевірка підприємств, які мають статус критично важливих. Дані про заброньованих осіб автоматично звіряються з податковими та пенсійними реєстрами. Також посилюються вимоги до самих компаній, зокрема, щодо рівня зарплат і відсутності заборгованостей. Це має зменшити ризики фіктивного працевлаштування та корупційних схем, пов’язаних із бронюванням.

Хто підлягає і не підлягає мобілізації

Загальні критерії мобілізації залишаються, тобто призову підлягають чоловіки віком від 18 до 60 років у період дії воєнного стану. Жінки можуть долучатися до Сил оборони виключно добровільно. Особи з інвалідністю або ті, хто має підтверджену відстрочку, не підлягають мобілізації за умови, що всі документи актуальні та внесені до системи. Крім того, право на відстрочку від мобілізації матимуть: люди з інвалідністю, особи, непридатні до служби за станом здоров’я, батьки трьох і більше дітей, одинокі матері або батьки, опікуни та піклувальники, родичі загиблих військовослужбовців, люди, звільнені з полону, студенти денної або дуальної форми навчання, працівники критично важливих підприємств, окремі категорії держслужбовців, науковців і педагогів.

Що це означає для українців

Фактично з 1 квітня мобілізація стає більш зручною, але водночас більш контрольованою. Основна зміна полягає не у правилах, а в тому, як вони виконуються. Цифровізація дозволяє державі швидше перевіряти інформацію, виявляти порушення і зменшувати можливості для зловживань. Для громадян це означає необхідність уважніше ставитися до власних даних у реєстрах, своєчасно їх оновлювати та користуватися новими електронними сервісами.

Комплексна реформа мобілізації у роботі, а 90% відстрочок пройшло через "Резерв+" - Федоров23.02.26, 12:23 • 35441 перегляд

Алла Кіосак

