Орбан заперечив, що наказував вилучити українські гроші і золото у справі "золотого конвою"

Колишній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заперечив доручення владі вилучити два українські транспортні засоби для перевезення готівки та золота на суму 82 мільйони доларів, відкинувши ці заяви як політично мотивовані. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

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Сім українців, які перевозили ці активи, були ненадовго затримані угорською владою в березні за підозрою у відмиванні грошей. Ця справа посилила напруженість між Угорщиною та Україною перед квітневими виборами, які завершили 16-річне перебування союзника росії Орбана на посаді прем'єр-міністра, пише видання.

Український Ощадбанк заявив, що його співробітники, які перевозили готівку та золото з Австрії до України, брали участь у рутинній операції, подібній до тієї, яку він проводив щотижня з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році.

Угорські прокурори розпочали розслідування щодо ведення справи, зокрема щодо звинувачень у незаконному затриманні та жорстокому поводженні з громадянами України.

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У червні прокурори назвали підозрюваним Яноша Хайду, колишнього керівника антитерористичних сил Угорщини, а нині керівника служби безпеки партії Орбана "Фідес" (Fidesz).

Орбана не допитували, але політики з правлячої партії "Тиса" (Tisza) закликали його сказати, чи був він причетний.

"Вікторе Орбане! Зверніться до угорського народу та скажіть це чітко, прямо та в манері, гідній справжнього лідера: Ви віддавали наказ зупинити "золотий конвой" чи ні?" - написав минулого тижня міністр оборони Ромулуш Русін-Сенді.

У понеділок Орбан назвав транзит української готівки та золота "найбільшою корупційною справою в Європі".

"Мені не довелося приймати конкретних рішень та вживати заходів, бо, на щастя, угорська влада виконала свою роботу з власної волі. Але я б зробив це все одно, якби вони самі цього не зробили", – сказав Орбан телеканалу Hir.

"Тепер вони хочуть притягнути мене до суду за це? ... Це не має нічого спільного з корупцією, не має нічого спільного зі зловживанням владою. Ідеться про бажання ліквідувати праве крило", - заявив Орбан.

Контекст

Ощадбанк заявив про безпідставне затримання двох інкасаторських автомобілів та зникнення семи працівників в Угорщині 5 березня. Це сталося за часів прем'єрства в Угорщині Віктора Орбана.

Згодом в Угорщині заявили, що сімох громадян України, затриманих з інкасаторськими авто з партією грошей та золота в Угорщині, уже було вислано з країни 6 березня.

Нацполіція України розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України та службового автомобіля АТ "Ощадбанк" на території Угорщини. Відомості внесено до ЄРДР за статтями про незаконне позбавлення волі та захоплення заручників.

Угорщина повернула Україні кошти та цінності "Ощадбанку", що їх захопили угорські спецслужби в березні цього року, на початку травня, після перемоги на виборах Петера Мадяра, який згодом обійняв посаду прем'єра Угорщини.

В Ощадбанку зазначили, що загальний обсяг цінностей, які перебували в двох інкасаторських автомобілях, становив 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг банківського золота.