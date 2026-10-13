Орбан заперечив, що наказував вилучити українські гроші і золото у справі "золотого конвою"

$44.960.0750.240.07
ukenru
12:21 • 1098 перегляди
На горі Піп Іван вже панує справжня зима - вершину вкрив снігVideo
11:46 • 8152 перегляди
Скорочення бронювання може вдарити по критичних підприємствах: бізнес і депутати попереджають про ризики і закликають до діалогуPhoto
11:13 • 9836 перегляди
Атака рф знищила корпус Рівненського гуманітарного університету, студенти були в укритті - МОНPhoto
Ексклюзив
10:08 • 20726 перегляди
Медичні помилки та компенсація шкоди пацієнтам: чому юристи та депутати критикують законопроєкт №16110Photo
08:38 • 19349 перегляди
У Харкові з-під завалів житлового будинку дістали тіло ще однієї людини
06:51 • 33460 перегляди
Дрони атакували судно з українцями біля Болгарії, друге затонуло: Софія викликає посла рф, Київ закликав до санкцій
13 жовтня, 05:39 • 37143 перегляди
Зростання після сповільнення: МВФ оновив прогноз щодо економіки України
13 жовтня, 04:12 • 37921 перегляди
У Харкові під завалами зруйнованого будинку знайшли тіла трьох людей
12 жовтня, 23:21 • 45247 перегляди
Удар по Харкову: кількість поранених зросла до 11Video
12 жовтня, 22:19 • 44273 перегляди
Потрібно переконати Зеленського, путін більше зацікавлений у мирній угоді - Трамп
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
3.5м/с
70%
756мм
Популярнi новини
Пропозиція кремля про одноденне перемир’я фактично є відмовою москви Києву - ISW13 жовтня, 03:30 • 11914 перегляди
Китай обвалив продажі люксового гіганта LVMH13 жовтня, 06:09 • 40405 перегляди
рф практично безперервно атакує з ночі, через удар "шахеда" по центру Рівного 14 постраждалихPhotoVideo08:49 • 20608 перегляди
Чотири роки енергетичної війни: як російські удари змінили енергосистему України та скільки коштує її відновлення09:50 • 19000 перегляди
У США чоловік вилетів з американських гірок і розбився на смерть10:07 • 11368 перегляди
Публікації
Скорочення бронювання може вдарити по критичних підприємствах: бізнес і депутати попереджають про ризики і закликають до діалогуPhoto11:46 • 8126 перегляди
Медичні помилки та компенсація шкоди пацієнтам: чому юристи та депутати критикують законопроєкт №16110Photo
Ексклюзив
10:08 • 20716 перегляди
Чотири роки енергетичної війни: як російські удари змінили енергосистему України та скільки коштує її відновлення09:50 • 19034 перегляди
До 44 годин у воді, а також тест на прокол - яку перевірку на міцність проходять черевики для ЗСУPhoto12 жовтня, 13:51 • 93573 перегляди
“Шахтар” проти “АЕК”, “МанСіті” проти “ПСЖ” - анонс другого туру ЛЧ12 жовтня, 13:17 • 77512 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ярослав Железняк
Ігор Терехов
Томаш Семоняк
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Рівне
Харків
Польща
Реклама
УНН Lite
У США чоловік вилетів з американських гірок і розбився на смерть10:07 • 11401 перегляди
Китай обвалив продажі люксового гіганта LVMH13 жовтня, 06:09 • 40437 перегляди
Meta представила найпотужніші ШІ-моделі Muse Wonder і Wonder Full, акції компанії почали зростати12 жовтня, 19:26 • 43667 перегляди
Новий фільм "Digger" із Томом Крузом може стати одним із найбільших провалів в історії кіно12 жовтня, 18:51 • 43167 перегляди
Маск витратив сотні мільйонів доларів, щоб республіканці зберегли контроль над Конгресом - що на кону12 жовтня, 16:52 • 44207 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Опалення
Starlink
Золото

Орбан заперечив, що наказував вилучити українські гроші і золото у справі "золотого конвою"

Київ • УНН

 • 2072 перегляди

Орбан заперечив, що наказував вилучити українські цінності на $82 млн. Угорщина розслідує затримання сімох українців і дії силовиків.

Орбан заперечив, що наказував вилучити українські гроші і золото у справі "золотого конвою"

Колишній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заперечив доручення владі вилучити два українські транспортні засоби для перевезення готівки та золота на суму 82 мільйони доларів, відкинувши ці заяви як політично мотивовані. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Деталі

Сім українців, які перевозили ці активи, були ненадовго затримані угорською владою в березні за підозрою у відмиванні грошей. Ця справа посилила напруженість між Угорщиною та Україною перед квітневими виборами, які завершили 16-річне перебування союзника росії Орбана на посаді прем'єр-міністра, пише видання.

Український Ощадбанк заявив, що його співробітники, які перевозили готівку та золото з Австрії до України, брали участь у рутинній операції, подібній до тієї, яку він проводив щотижня з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році.

Угорські прокурори розпочали розслідування щодо ведення справи, зокрема щодо звинувачень у незаконному затриманні та жорстокому поводженні з громадянами України.

Орбана підозрюють в особистому наказі затримати українських інкасаторів – справа вперше може дійти до експрем'єра03.10.26, 05:17 • 38341 перегляд

У червні прокурори назвали підозрюваним Яноша Хайду, колишнього керівника антитерористичних сил Угорщини, а нині керівника служби безпеки партії Орбана "Фідес" (Fidesz).

Орбана не допитували, але політики з правлячої партії "Тиса" (Tisza) закликали його сказати, чи був він причетний.

"Вікторе Орбане! Зверніться до угорського народу та скажіть це чітко, прямо та в манері, гідній справжнього лідера: Ви віддавали наказ зупинити "золотий конвой" чи ні?" - написав минулого тижня міністр оборони Ромулуш Русін-Сенді.

У понеділок Орбан назвав транзит української готівки та золота "найбільшою корупційною справою в Європі".

"Мені не довелося приймати конкретних рішень та вживати заходів, бо, на щастя, угорська влада виконала свою роботу з власної волі. Але я б зробив це все одно, якби вони самі цього не зробили", – сказав Орбан телеканалу Hir.

"Тепер вони хочуть притягнути мене до суду за це? ... Це не має нічого спільного з корупцією, не має нічого спільного зі зловживанням владою. Ідеться про бажання ліквідувати праве крило", - заявив Орбан.

Контекст

Ощадбанк заявив про безпідставне затримання двох інкасаторських автомобілів та зникнення семи працівників в Угорщині 5 березня. Це сталося за часів прем'єрства в Угорщині Віктора Орбана.

Згодом в Угорщині заявили, що сімох громадян України, затриманих з інкасаторськими авто з партією грошей та золота в Угорщині, уже було вислано з країни 6 березня.

Нацполіція України розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України та службового автомобіля АТ "Ощадбанк" на території Угорщини. Відомості внесено до ЄРДР за статтями про незаконне позбавлення волі та захоплення заручників.

Угорщина повернула Україні кошти та цінності "Ощадбанку", що їх захопили угорські спецслужби в березні цього року, на початку травня, після перемоги на виборах Петера Мадяра, який згодом обійняв посаду прем'єра Угорщини.

В Ощадбанку зазначили, що загальний обсяг цінностей, які перебували в двох інкасаторських автомобілях, становив 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг банківського золота.

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Золото
Ощадбанк
Reuters
Австрія
Угорщина
Україна
Віктор Орбан