Gulliver у Києві виставили на аукціон зі стартовою ціною у $207 млн

Багатофункціональний комплекс "Gulliver" у центрі Києва виставлено на відкритий аукціон із стартовою ціною 9,2 млрд гривень. Про це повідомляє пресслужба Ощадбанку, співвласника об'єкта, передає УНН.

Деталі

"Багатофункціональний комплекс Gulliver 31 серпня 2026 року виставлений на відкритий продаж через державну електронну торгову систему Prozorro.Продажі державними Ощадбанком та Укрексімбанком", - йдеться у повідомленні.

Стартова ціна лота становить 207 млн доларів США.

"Продаж відбудеться за принципом конкурентних торгів через систему Prozorro.Продажі, що забезпечує потенційним покупцям відкритий доступ до участі в аукціоні, конкурентне формування ціни та прозорість усіх етапів реалізації активу.

Gulliver, як вказується, - один із найбільших багатофункціональних комплексів у центрі Києва загальною площею понад 157 тис. кв. м, що поєднує торговельно-розважальний та бізнес-центр. Комплекс має сформований пул українських та міжнародних орендарів, розташований поруч із трьома станціями метро та знаходиться в осередку значного пішохідного і транспортного трафіку", - заявили в банку.

Комплекс перебуває у власності консорціуму державних банків, у якому 80% належить Ощадбанку, а 20% - Укрексімбанку. Рішення про продаж активу було ухвалене наглядовими радами державних банків наприкінці липня 2026 року. Оголошення аукціону стало наступним етапом реалізації активу після завершення юридичних процедур зі звернення стягнення на предмет іпотеки та підготовки комплексу до відкритого продажу.

Доповнення

Як вказується на сайті Prozorro.Продажі, стартова ціна лоту - 9 млрд 235 млн 467 тис. 626,87 гривень. Розмір мінімального кроку підвищення ціни - 1%, або 92 млн 354, 6 тис. гривень.

Подача заявок триватиме до 30 вересня, а сам аукціон відбудеться 1 жовтня.

У тендерній документації вказується, що учасником та переможцем електронного аукціону не може бути попередній власник - ТОВ "ТРИ О", а також його кінцевий бенефіціарний власник - Віктор Поліщук.

Також учасниками не можуть бути компанії та особи, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції; застосовані санкції України; пов’язані з рф або білоруссю.

Після аукціону переможець обов’язково має сплатити гарантований внесок в 461 млн 773,3 тис. гривень.

Комплекс перебував під заставою за кредитами, які "Ощадбанк" та "Укрексімбанк" видали компанії "ТРИ О" ще у 2006 році. Через невиконання кредитних зобов'язань наприкінці липня 2025 року ТРЦ перейшов у власність державних банків.

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