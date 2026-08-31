Gulliver у Києві виставили на аукціон зі стартовою ціною у $207 млн

$44.550.0151.880.02
uk
13:11 • 2102 перегляди
Тривалі повітряні тривоги: уряд готує нові правила для транспорту, бізнесу та комендантської години
Ексклюзив
12:59 • 4270 перегляди
У Раді розглядають голосування "через застосунок" в укритті під час тривог
12:48 • 8010 перегляди
Молодик у вересні: коли настане молодий місяць, прикмети та популярні ритуали
11:20 • 10386 перегляди
Тім Кук залишає посаду CEO Apple: що змінилося за 15 років і хто його замінитьPhoto
10:22 • 15772 перегляди
На Київщині після ранкового удару рф гасять пожежі на складах - у ДСНС показали, що зараз на місціPhoto
09:37 • 14588 перегляди
У Києві школи на тлі затяжних тривог почнуть навчальний рік у змішаному форматі
09:28 • 15563 перегляди
Після повені в Непалі досі розшукують 56 зниклих українців - МЗС
Ексклюзив
09:11 • 21315 перегляди
П'ятеро людей звернулися до МОЗ зі скаргами на приватну клініку Odrex
Ексклюзив
08:37 • 22119 перегляди
БЕБ не змогло пояснити, чому вважає авіалізинг роялті, і прикрилося таємницею слідства
31 серпня, 07:00 • 12559 перегляди
Goldman Sachs посилює попередження щодо дизельного пального на тлі війн
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+29°
3.5м/с
37%
747мм
Популярнi новини
Раптова повінь у Великому каньйоні – щонайменше 15 людей зникли безвісти31 серпня, 03:33 • 13930 перегляди
Південна Корея першою у світі планує безкоштовно надати ШІ всім громадянам 31 серпня, 03:48 • 12625 перегляди
Що святкують 31 серпня в Україні та світі 31 серпня, 04:00 • 15911 перегляди
Іран заявив про удари по американських базах у Йорданії та ОАЕ у відповідь на атаку США31 серпня, 04:59 • 11856 перегляди
Реабілітація та підтримка дитини у перші роки життя: які послуги можна отримати безкоштовноPhoto12:27 • 8614 перегляди
Публікації
Молодик у вересні: коли настане молодий місяць, прикмети та популярні ритуали12:48 • 8012 перегляди
Реабілітація та підтримка дитини у перші роки життя: які послуги можна отримати безкоштовноPhoto12:27 • 9016 перегляди
П'ятеро людей звернулися до МОЗ зі скаргами на приватну клініку Odrex
Ексклюзив
09:11 • 21317 перегляди
БЕБ не змогло пояснити, чому вважає авіалізинг роялті, і прикрилося таємницею слідства
Ексклюзив
08:37 • 22121 перегляди
Куди поїхати в Україні восени: турагентка назвала найцікавіші напрямки
Ексклюзив
28 серпня, 14:45 • 122051 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Блогери
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Тім Кук
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Київська область
Іран
Реклама
УНН Lite
Доллі Партон поховали поруч із чоловіком на приватній церемонії у Нешвіллі31 серпня, 00:06 • 22940 перегляди
Біллі Айліш провела весільну церемонію свого брата Фіннеаса у КаліфорніїPhoto30 серпня, 22:06 • 23138 перегляди
Тейлор Свіфт пожертвувала $50 тисяч матері трьох дітей, яка постраждала, рятуючи людину після ДТПPhoto30 серпня, 00:05 • 46404 перегляди
Том Гарді розпочав реп-кар'єру та випустив дебютний альбом під псевдонімом Френкі Пулітцер29 серпня, 22:05 • 45551 перегляди
Кеті Перрі розповіла, що заборонила 6-річній доньці повторювати витівку з її відомої пісні29 серпня, 00:05 • 63267 перегляди
Актуальне
Опалення
Соціальна мережа
Fox News
Дипломатка
Ракетна система С-400

Gulliver у Києві виставили на аукціон зі стартовою ціною у $207 млн

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Комплекс Gulliver виставили на торги Prozorro.Продажі за 9,2 млрд грн. Аукціон відбудеться 1 жовтня, заявки прийматимуть до 30 вересня.

Gulliver у Києві виставили на аукціон зі стартовою ціною у $207 млн

Багатофункціональний комплекс "Gulliver" у центрі Києва виставлено на відкритий аукціон із стартовою ціною 9,2 млрд гривень. Про це повідомляє пресслужба Ощадбанку, співвласника об'єкта, передає УНН

Деталі 

"Багатофункціональний комплекс Gulliver 31 серпня 2026 року виставлений на відкритий продаж через державну електронну торгову систему Prozorro.Продажі державними Ощадбанком та Укрексімбанком", - йдеться у повідомленні. 

Стартова ціна лота становить 207 млн доларів США.

"Продаж відбудеться за принципом конкурентних торгів через систему Prozorro.Продажі, що забезпечує потенційним покупцям відкритий доступ до участі в аукціоні, конкурентне формування ціни та прозорість усіх етапів реалізації активу.

Gulliver, як вказується, - один із найбільших багатофункціональних комплексів у центрі Києва загальною площею понад 157 тис. кв. м, що поєднує торговельно-розважальний та бізнес-центр. Комплекс має сформований пул українських та міжнародних орендарів, розташований поруч із трьома станціями метро та знаходиться в осередку значного пішохідного і транспортного трафіку", - заявили в банку. 

Комплекс перебуває у власності консорціуму державних банків, у якому 80% належить Ощадбанку, а 20% - Укрексімбанку. Рішення про продаж активу було ухвалене наглядовими радами державних банків наприкінці липня 2026 року. Оголошення аукціону стало наступним етапом реалізації активу після завершення юридичних процедур зі звернення стягнення на предмет іпотеки та підготовки комплексу до відкритого продажу.

Доповнення

Як вказується на сайті Prozorro.Продажі, стартова ціна лоту - 9 млрд 235 млн 467 тис. 626,87 гривень. Розмір мінімального кроку підвищення ціни - 1%, або 92 млн 354, 6 тис. гривень. 

Подача заявок триватиме до 30 вересня, а сам аукціон відбудеться 1 жовтня. 

У тендерній документації вказується, що учасником та переможцем електронного аукціону не може бути попередній власник - ТОВ "ТРИ О", а також його кінцевий бенефіціарний власник - Віктор Поліщук. 

Також учасниками не можуть бути компанії та особи, які пов’язані з  провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції; застосовані санкції України; пов’язані з рф або білоруссю. 

Після аукціону переможець обов’язково має сплатити гарантований внесок в 461 млн 773,3 тис. гривень. 

Комплекс перебував під заставою за кредитами, які "Ощадбанк" та "Укрексімбанк" видали компанії "ТРИ О" ще у 2006 році. Через невиконання кредитних зобов'язань наприкінці липня 2025 року ТРЦ перейшов у власність державних банків.

У Києві виставили на продаж ресторан, який належав нардепу Тищенку за $1,5 млн12.02.25, 18:09 • 42385 переглядiв

Павло Башинський

ЕкономікаНерухомість
Нерухомість
Білорусь
Ощадбанк
Київ