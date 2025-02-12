У Києві виставили на продаж ресторан, який належав нардепу Тищенку за $1,5 млн

У центрі столиці виставили на продаж ресторан Emerald. За нього просять 1,5 млн доларів, але остаточну ціну готові обговорювати. Про це свідчить оголошення про продаж, передає УНН.

Продаж ресторану з дорогим ремонтом на вулиці Льва Толстого (царський будинок). Фасад! Загальна площа – 526 м² + літні тераси, три входи (два фасадні, один із двору). Два зали, VIP-кімнати з ліфтом, кабінет для бухгалтерії. Оснащення: професійна кухня, барна стійка, канальне кондиціювання, стереосистема, місце для діджея - йдеться в описі.

До 2023 року цей заклад працював під назвою "Велюр"і належав Тищенку. У 2020-му він опинився в центрі скандалу, коли під час локдауну продовжував приймати гостей, хоча власник це заперечував.

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