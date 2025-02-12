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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 130705 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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15 березня, 13:22 • 152485 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 141983 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 119413 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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У Києві виставили на продаж ресторан, який належав нардепу Тищенку за $1,5 млн

У Києві виставили на продаж ресторан, який належав нардепу Тищенку за $1,5 млн

Київ • УНН

 • 42207 перегляди

У центрі Києва на вулиці Льва Толстого продають ресторан Emerald площею 526 м² з літніми терасами. Заклад, який раніше належав Тищенку та був відомий як "Велюр", оцінили в 1,5 млн доларів.

У центрі столиці виставили на продаж ресторан Emerald. За нього просять 1,5 млн доларів, але остаточну ціну готові обговорювати. Про це свідчить оголошення про продаж, передає УНН

Продаж ресторану з дорогим ремонтом на вулиці Льва Толстого (царський будинок). Фасад! Загальна площа – 526 м² + літні тераси, три входи (два фасадні, один із двору). Два зали, VIP-кімнати з ліфтом, кабінет для бухгалтерії. Оснащення: професійна кухня, барна стійка, канальне кондиціювання, стереосистема, місце для діджея 

- йдеться в описі.

До 2023 року цей заклад працював під назвою "Велюр"і належав Тищенку. У 2020-му він опинився в центрі скандалу, коли під час локдауну продовжував приймати гостей, хоча власник це заперечував. 

У Дніпрі відбулося підготовче засідання у справі Тищенка: він вперше був особисто05.02.25, 15:23 • 21987 переглядiв

Нагадаємо

У Баварії виставили на продаж розкішну віллу на березі озера Тегернзее, якою з 2011 року користувався російський олігарх Алішер Усманов. Маєток продають за 25 мільйонів євро. 

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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