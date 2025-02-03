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У Німеччині продають віллу російського олігарха Усманова за 25 млн євро

У Німеччині продають віллу російського олігарха Усманова за 25 млн євро

Київ • УНН

 • 36760 перегляди

Віллу на озері Тегернзее, якою користувався російський олігарх Усманов, виставили на продаж за рекордні 25 млн євро. Маєток належав офшорній компанії і продається для погашення боргів за рішенням суду.

У Баварії виставили на продаж розкішну віллу на березі озера Тегернзее, якою з 2011 року користувався російський олігарх Алішер Усманов. Маєток продають за 25 мільйонів євро, що робить його найдорожчим об’єктом нерухомості в Німеччині, передає УНН із посиланням на Merkur. 

Формально маєток належав офшорній компанії Tegernsee Limited, але зараз суд ухвалив рішення про продаж, щоб покрити її борги.

За даними німецького порталу Immowelt, який відстежує ціни з 1996 року, ця вілла перевершила попереднього рекордсмена – будинок у місті Кампен на острові Зильт, який коштував на 10 мільйонів євро дешевше.

Усманов використовував маєток як літню резиденцію до лютого 2022 року, коли потрапив під санкції ЄС і залишив Німеччину. Пізніше прокуратура Мюнхена відкрила проти нього справу про ухилення від сплати податків.

Суд доручив арбітражному керуючому Ульріху Крамеру виставити віллу на продаж, щоб покрити борги Tegernsee Limited, яка у 2011 році придбала її за 7,8 мільйона євро.

Сам Усманов наполягає, що не володів нерухомістю, а лише орендував її за 77 тис. євро на тиждень.

У 2022 та 2023 роках у віллі в Роттах-Егерні та інших об’єктах Усманова в Німеччині пройшли обшуки.

Правоохоронці вилучили документи та 30 картин вартістю 5 млн євро.

Олігарх заперечував свою причетність до вілли, яхти "Дільбар", де також проходили слідчі дії, і цінного мистецтва.

Пізніше суд у Німеччині визнав обшуки незаконними, а в листопаді 2023-го суд Франкфурта-на-Майні зобов’язав повернути вилучене майно.

Однак продаж вілли триває, і тепер вона може змінити власника за рекордну суму.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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