В Германии продают виллу российского олигарха Усманова за 25 млн евро
Киев • УНН
Виллу на озере Тегернзее, которой пользовался российский олигарх Усманов, выставили на продажу за рекордные 25 млн евро. Имение принадлежало оффшорной компании и продается для погашения долгов по решению суда.
В Баварии выставили на продажу роскошную виллу на берегу озера Тегернзее, которой с 2011 года пользовался российский олигарх Алишер Усманов. Имение продают за 25 миллионов евро, что делает его самым дорогим объектом недвижимости в Германии, передает УНН со ссылкой на Merkur.
Формально имение принадлежало оффшорной компании Tegernsee Limited, но сейчас суд принял решение о продаже, чтобы покрыть ее долги.
По данным немецкого портала Immowelt, который отслеживает цены с 1996 года, эта вилла превзошла предыдущего рекордсмена - дом в городе Кампен на острове Зильт, который стоил на 10 миллионов евро дешевле.
Усманов использовал поместье как летнюю резиденцию до февраля 2022 года, когда попал под санкции ЕС и покинул Германию. Позже прокуратура Мюнхена открыла против него дело об уклонении от уплаты налогов.
Суд поручил арбитражному управляющему Ульриху Крамеру выставить виллу на продажу, чтобы покрыть долги Tegernsee Limited, которая в 2011 году приобрела ее за 7,8 миллиона евро.
Сам Усманов настаивает, что не владел недвижимостью, а лишь арендовал ее за 77 тыс. евро в неделю.
В 2022 и 2023 годах в вилле в Роттах-Эгерне и других объектах Усманова в Германии прошли обыски.
Правоохранители изъяли документы и 30 картин стоимостью 5 млн евро.
Олигарх отрицал свою причастность к вилле, яхте «Дильбар», где также проходили следственные действия, и ценному искусству.
Позже суд в Германии признал обыски незаконными, а в ноябре 2023-го суд Франкфурта-на-Майне обязал вернуть изъятое имущество.
Однако продажа виллы продолжается, и теперь она может сменить владельца за рекордную сумму.