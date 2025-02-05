У Дніпрі відбулося підготовче засідання у справі Тищенка: він вперше був особисто

У Дніпрі відбулося судове засідання у справі нардепа Миколи Тищенка – він вперше особисто там з’явився. Про це УНН повідомляє з посиланням на Радіо Свободу.

Тищенка та експоліцейського Богдана Писаренка обвинувачують в незаконному позбавленні волі колишнього військового спецпідрозділу ГУР "Кракен" Дмитра Мазохи.

"Це було підготовче засідання. Суд не прийняв позов Мазохи щодо 35 мільйонів гривень компенсації за моральну шкоду. Сказав, що гроші планує передати на військовий підрозділ. Його позов наразі суддя не прийняла і дала йому п'ять днів на усунення помилок. Зокрема, він в позові, окрім Тищенка та Писаренка, вказав охоронця Тищенка, який не є фігурантом цього кримінального провадження", - йдеться в повідомленні.

Наступне засідання призначено на 14 лютого.

Доповнення

Тищенко декілька разів пропускав засідання. Прокурор повідомляв, що Тищенко не з’явився тоді до суду, бо у нього виявили ішемічну хворобу серця.

6 січня Тищенко таки приєднався до засідання у Бабушкінському райсуді Дніпра - але по відеозв'язку.

Справу Тищенка передали до суду в грудні 2024 року.