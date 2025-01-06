Тищенко з'явився на суд по відеозв'язку після пропущених засідань

Народний депутат Микола Тищенко, якого разом з його охороною підозрюють у незаконному позбавленні волі колишнього військовослужбовця Дмитра Мазохи у Дніпрі, таки приєднався до засідання у Бабушкінському райсуді Дніпра - але по відеозв'язку, після пропущених засідань, повідомляє "Суспільне" з зали суду, пише УНН.

Деталі

Повідомляється, що у Бабушкінському райсуді Дніпра продовжується підготовче засідання у справі нардепа Тищенка та колишнього бійця спецпідрозділу "Кракен" Мазохи. На ньому мають переглянути запобіжний захід для нардепа та зібрати докази, щоб дійти до розгляду справи по суті.

"Нардеп приєднався до засідання по відео, його адвокат попросив про відвід судді. Він зазначив, що суддя порушила норми і що попередній раз він попереджав, що Тищенко не прибуде в суд", - ідеться в повідомленні.

Доповнення

Підготовче засідання розпочалося 20 грудня 2024 року, проте Тищенко на нього не з'явився, тож суд виніс ухвалу доставити його примусово на продовження засідання 23 грудня. Утім, Тищенко знову не приїхав.

Прокурор повідомляв, що Тищенко не з’явився до суду, бо у нього виявили ішемічну хворобу серця.

Тищенка та колишнього поліцейського Писаренка обвинувачують у незаконному позбавленні волі Дмитра Мазохи - ветерана війни та колишнього бійця спецпідрозділу "Kraken".

Справу Тищенка передали до суду в грудні 2024 року.