Тищенко явился на суд по видеосвязи после пропущенных заседаний

Народный депутат Николай Тищенко, которого вместе с его охраной подозревают в незаконном лишении свободы бывшего военнослужащего Дмитрия Мазохи в Днепре, таки присоединился к заседанию в Бабушкинском райсуде Днепра - но по видеосвязи, после пропущенных заседаний, сообщает "Суспільне" из зала суда, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что в Бабушкинском райсуде Днепра продолжается подготовительное заседание по делу нардепа Тищенко и бывшего бойца спецподразделения "Кракен" Мазохи. На нем должны пересмотреть меру пресечения для нардепа и собрать доказательства, чтобы дойти до рассмотрения дела по существу.

"Нардеп присоединился к заседанию по видео, его адвокат попросил об отводе судьи. Он отметил, что судья нарушила нормы и что предыдущий раз он предупреждал, что Тищенко не прибудет в суд", - говорится в сообщении.

Дополнение

Подготовительное заседание началось 20 декабря 2024 года, однако Тищенко на него не явился, поэтому суд вынес решение доставить его принудительно на продолжение заседания 23 декабря. Впрочем, Тищенко снова не приехал.

Прокурор сообщал, что Тищенко не явился в суд, потому что у него обнаружили ишемическую болезнь сердца.

Тищенко и бывшего полицейского Писаренко обвиняют в незаконном лишении свободы Дмитрия Мазохи - ветерана войны и бывшего бойца спецподразделения "Kraken".

Дело Тищенко передали в суд в декабре 2024 года.