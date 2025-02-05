В Днепре состоялось подготовительное заседание по делу Тищенко: он впервые был лично

ukenru
"Рамштайн" состоится 12 февраля. Председательствовать будет Британия, а не США - СМИ
13:58 • 27162 просмотра

"Рамштайн" состоится 12 февраля. Председательствовать будет Британия, а не США - СМИ

Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 9 мая
13:43 • 37656 просмотра

Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 9 мая

Эксклюзив
"Чрезмерное регулирование никогда не приводило к положительным результатам": Олег Климов о реформе фармрынка (ВИДЕО)
12:05 • 99413 просмотра

"Чрезмерное регулирование никогда не приводило к положительным результатам": Олег Климов о реформе фармрынка (ВИДЕО)

россияне взорвали своего агента, чтобы избавиться от свидетеля: СБУ о теракте в ровенском ТЦК
11:37 • 68049 просмотра

россияне взорвали своего агента, чтобы избавиться от свидетеля: СБУ о теракте в ровенском ТЦК

Эксклюзив
Спецоперация или диверсия по закрытию компаний с российскими корнями от правоохранителей - эксперт о "Клубе белого бизнеса" Гетманцева
11:00 • 71791 просмотра

Спецоперация или диверсия по закрытию компаний с российскими корнями от правоохранителей - эксперт о "Клубе белого бизнеса" Гетманцева

Трамп: США ведут "очень конструктивные переговоры по Украине"
5 февраля, 06:49 • 101946 просмотра

Трамп: США ведут "очень конструктивные переговоры по Украине"

Зеленский озвучил потери Украины и рф в войне
4 февраля, 21:04 • 114773 просмотра

Зеленский озвучил потери Украины и рф в войне

Эксклюзив
Китайский ИИ DeepSeek прошел проверку маркетов, но неизвестно, что у него "под капотом" - Минцифры
4 февраля, 16:05 • 118869 просмотра

Китайский ИИ DeepSeek прошел проверку маркетов, но неизвестно, что у него "под капотом" - Минцифры

Эксклюзив
Дума использует АРМА для пиара и давления на бизнес - эксперт
4 февраля, 15:48 • 119516 просмотра

Дума использует АРМА для пиара и давления на бизнес - эксперт

Редкоземельные ресурсы Украины: почему в них заинтересован Трамп и какая выгода для нашей страны
4 февраля, 15:16 • 115448 просмотра

Редкоземельные ресурсы Украины: почему в них заинтересован Трамп и какая выгода для нашей страны

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Украине водителя впервые лишили прав из-за нарушения правил воинского учета

В Украине водителя впервые лишили прав из-за нарушения правил воинского учета

5 февраля, 07:43 • 43821 просмотра
"Пришло время делать изменения, которые будут соответствовать законодательству ЕС": нардеп Кузьминых

"Пришло время делать изменения, которые будут соответствовать законодательству ЕС": нардеп Кузьминых

5 февраля, 08:49 • 108239 просмотра
В Украине готовятся ввести уголовную ответственность за нарушение санкций - Минюст

В Украине готовятся ввести уголовную ответственность за нарушение санкций - Минюст

5 февраля, 08:49 • 70654 просмотра
Принц Гарри мог получить $2,5 миллиона компенсаций от NGN

Принц Гарри мог получить $2,5 миллиона компенсаций от NGN

09:32 • 98237 просмотра
Фильм "Моана 2" стал мегахитом, собрав более 1 миллиарда долларов в мировом прокате

Фильм "Моана 2" стал мегахитом, собрав более 1 миллиарда долларов в мировом прокате

13:05 • 36613 просмотра
публикации
"Чрезмерное регулирование никогда не приводило к положительным результатам": Олег Климов о реформе фармрынка (ВИДЕО)

"Чрезмерное регулирование никогда не приводило к положительным результатам": Олег Климов о реформе фармрынка (ВИДЕО)
Эксклюзив

12:05 • 99413 просмотра
"Пришло время делать изменения, которые будут соответствовать законодательству ЕС": нардеп Кузьминых

"Пришло время делать изменения, которые будут соответствовать законодательству ЕС": нардеп Кузьминых

5 февраля, 08:49 • 108239 просмотра
Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки

Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки

4 февраля, 11:53 • 141326 просмотра
Редкоземельные металлы Украины, которые потребовал Трамп в обмен на помощь: что о них известно

Редкоземельные металлы Украины, которые потребовал Трамп в обмен на помощь: что о них известно

4 февраля, 08:45 • 159481 просмотра
Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит

Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит

3 февраля, 15:14 • 187994 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Джастин Бибер и его «пустой взгляд»: что происходит в жизни певца?

Джастин Бибер и его «пустой взгляд»: что происходит в жизни певца?

14:54 • 541 просмотра
Как здоровье кишечника и ротовой полости влияют на вероятность инсульта - исследование

Как здоровье кишечника и ротовой полости влияют на вероятность инсульта - исследование

14:40 • 6163 просмотра
Фильм "Моана 2" стал мегахитом, собрав более 1 миллиарда долларов в мировом прокате

Фильм "Моана 2" стал мегахитом, собрав более 1 миллиарда долларов в мировом прокате

13:05 • 36613 просмотра
Скарлетт Йоханссон рассказала, как годами пыталась попасть во франшизу "Парк Юрский период"

Скарлетт Йоханссон рассказала, как годами пыталась попасть во франшизу "Парк Юрский период"

13:04 • 31139 просмотра
Принц Гарри мог получить $2,5 миллиона компенсаций от NGN

Принц Гарри мог получить $2,5 миллиона компенсаций от NGN

09:32 • 98237 просмотра
Актуальное
В Днепре состоялось подготовительное заседание по делу Тищенко: он впервые был лично

В Днепре состоялось подготовительное заседание по делу Тищенко: он впервые был лично

Киев  •  УНН

 • 9534 просмотра

Read in English

В Днепре прошло подготовительное заседание по делу нардепа Тищенко о незаконном лишении свободы военного. Суд не принял иск Мазохи на 35 млн грн компенсации, дав 5 дней на исправление ошибок.

В Днепре состоялось судебное заседание по делу нардепа Николая Тищенко - он впервые лично там появился. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Радио Свободу.

Тищенко и экс-полицейского Богдана Писаренко обвиняют в незаконном лишении свободы бывшего военного спецподразделения ГУР «Кракен» Дмитрия Мазохи.

«Это было подготовительное заседание. Суд не принял иск Мазохи относительно 35 миллионов гривен компенсации за моральный ущерб. Сказал, что деньги планирует передать на военное подразделение. Его иск пока судья не приняла и дала ему пять дней на устранение ошибок. В частности, он в иске, кроме Тищенко и Писаренко, указал охранника Тищенко, который не является фигурантом этого уголовного производства», - говорится в сообщении.

Следующее заседание назначено на 14 февраля.

Дополнение

Тищенко несколько раз пропускал заседания. Прокурор сообщал, что Тищенко не явился тогда  в суд, потому что у него обнаружили ишемическую болезнь сердца.

6 января Тищенко таки присоединился к заседанию в Бабушкинском райсуде Днепра - но по видеосвязи.

Дело Тищенко передали в суд в декабре 2024 года.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
dneprДнепр

Обратиться по вопросам размещения рекламы