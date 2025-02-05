В Днепре состоялось подготовительное заседание по делу Тищенко: он впервые был лично

В Днепре состоялось судебное заседание по делу нардепа Николая Тищенко - он впервые лично там появился. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Радио Свободу.

Тищенко и экс-полицейского Богдана Писаренко обвиняют в незаконном лишении свободы бывшего военного спецподразделения ГУР «Кракен» Дмитрия Мазохи.

«Это было подготовительное заседание. Суд не принял иск Мазохи относительно 35 миллионов гривен компенсации за моральный ущерб. Сказал, что деньги планирует передать на военное подразделение. Его иск пока судья не приняла и дала ему пять дней на устранение ошибок. В частности, он в иске, кроме Тищенко и Писаренко, указал охранника Тищенко, который не является фигурантом этого уголовного производства», - говорится в сообщении.

Следующее заседание назначено на 14 февраля.

Дополнение

Тищенко несколько раз пропускал заседания. Прокурор сообщал, что Тищенко не явился тогда в суд, потому что у него обнаружили ишемическую болезнь сердца.

6 января Тищенко таки присоединился к заседанию в Бабушкинском райсуде Днепра - но по видеосвязи.

Дело Тищенко передали в суд в декабре 2024 года.