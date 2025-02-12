В Киеве выставили на продажу ресторан, который принадлежал нардепу Тищенко за $1,5 млн
Киев • УНН
В центре Киева на улице Льва Толстого продают ресторан Emerald площадью 526 м² с летними террасами. Заведение, которое ранее принадлежало Тищенко и было известно как "Велюр", оценили в 1,5 млн долларов.
В центре столицы выставили на продажу ресторан Emerald. За него просят 1,5 млн долларов, но окончательную цену готовы обсуждать. Об этом свидетельствует объявление о продаже, передает УНН.
Продажа ресторана с дорогим ремонтом на улице Льва Толстого (царский дом). Фасад! Общая площадь - 526 м² + летние террасы, три входа (два фасадных, один со двора). Два зала, VIP-комнаты с лифтом, кабинет для бухгалтерии. Оснащение: профессиональная кухня, барная стойка, канальное кондиционирование, стереосистема, место для диджея
До 2023 года это заведение работало под названием "Велюр" и принадлежало Тищенко. В 2020-м оно оказалось в центре скандала, когда во время локдауна продолжало принимать гостей, хотя владелец это отрицал.
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