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США передали Украине проект соглашения по природным ресурсам - Зеленский
17:08 • 16895 просмотра

США передали Украине проект соглашения по природным ресурсам - Зеленский

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Призываю не бояться и сообщать: образовательный омбудсмен о сексуальных домогательствах в университетах
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Призываю не бояться и сообщать: образовательный омбудсмен о сексуальных домогательствах в университетах

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Образовательный Омбудсмен о предложении оставлять школьников на второй год: будем еще говорить об этом с МОН
14:37 • 70444 просмотра

Образовательный Омбудсмен о предложении оставлять школьников на второй год: будем еще говорить об этом с МОН

Глава Пентагона заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года является нереалистичной задачей
14:23 • 86071 просмотра

Глава Пентагона заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года является нереалистичной задачей

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В Киеве выставили на продажу ресторан, который принадлежал нардепу Тищенко за $1,5 млн

В Киеве выставили на продажу ресторан, который принадлежал нардепу Тищенко за $1,5 млн

Киев  •  УНН

 • 13327 просмотра

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В центре Киева на улице Льва Толстого продают ресторан Emerald площадью 526 м² с летними террасами. Заведение, которое ранее принадлежало Тищенко и было известно как "Велюр", оценили в 1,5 млн долларов.

В центре столицы выставили на продажу ресторан Emerald. За него просят 1,5 млн долларов, но окончательную цену готовы обсуждать. Об этом свидетельствует объявление о продаже, передает УНН

Продажа ресторана с дорогим ремонтом на улице Льва Толстого (царский дом). Фасад! Общая площадь - 526 м² + летние террасы, три входа (два фасадных, один со двора). Два зала, VIP-комнаты с лифтом, кабинет для бухгалтерии. Оснащение: профессиональная кухня, барная стойка, канальное кондиционирование, стереосистема, место для диджея 

- говорится в описании.

До 2023 года это заведение работало под названием "Велюр" и принадлежало Тищенко. В 2020-м оно оказалось в центре скандала, когда во время локдауна продолжало принимать гостей, хотя владелец это отрицал. 

В Днепре состоялось подготовительное заседание по делу Тищенко: он впервые был лично05.02.25, 15:23 • 21803 просмотра

Напомним

В Баварии выставили на продажу роскошную виллу на берегу озера Тегернзее, которой с 2011 года пользовался российский олигарх Алишер Усманов. Имение продают за 25 миллионов евро. 

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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