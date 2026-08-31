Gulliver в Киеве выставили на аукцион со стартовой ценой в $207 млн

Многофункциональный комплекс "Gulliver" в центре Киева выставлен на открытый аукцион со стартовой ценой 9,2 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка, совладельца объекта, передает УНН.

Детали

"Многофункциональный комплекс Gulliver 31 августа 2026 года выставлен на открытые торги через государственную электронную торговую систему Prozorro.Продажи государственными Ощадбанком и Укрэксимбанком", - говорится в сообщении.

Стартовая цена лота составляет 207 млн долларов США.

"Продажа состоится по принципу конкурентных торгов через систему Prozorro.Продажи, что обеспечивает потенциальным покупателям открытый доступ к участию в аукционе, конкурентное формирование цены и прозрачность всех этапов реализации актива.

Gulliver, как указывается, - один из крупнейших многофункциональных комплексов в центре Киева общей площадью более 157 тыс. кв. м, объединяющий торгово-развлекательный и бизнес-центр. Комплекс имеет сформированный пул украинских и международных арендаторов, расположен рядом с тремя станциями метро и находится в центре значительного пешеходного и транспортного трафика", - заявили в банке.

Комплекс находится в собственности консорциума государственных банков, в котором 80% принадлежит Ощадбанку, а 20% - Укрэксимбанку. Решение о продаже актива было принято наблюдательными советами государственных банков в конце июля 2026 года. Объявление аукциона стало следующим этапом реализации актива после завершения юридических процедур по обращению взыскания на предмет ипотеки и подготовки комплекса к открытой продаже.

Дополнение

Как указывается на сайте Prozorro.Продажи, стартовая цена лота - 9 млрд 235 млн 467 тыс. 626,87 гривны. Размер минимального шага повышения цены - 1%, или 92 млн 354, 6 тыс. гривен.

Подача заявок продлится до 30 сентября, а сам аукцион состоится 1 октября.

В тендерной документации указывается, что участником и победителем электронного аукциона не может быть предыдущий владелец - ООО "ТРИ О", а также его конечный бенефициарный владелец - Виктор Полищук.

Также участниками не могут быть компании и лица, связанные с осуществлением террористической деятельности или в отношении которых применены международные санкции; применены санкции Украины; связанные с рф или беларусью.

После аукциона победитель обязательно должен уплатить гарантийный взнос в размере 461 млн 773,3 тыс. гривен.

Комплекс находился в залоге по кредитам, которые "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк" выдали компании "ТРИ О" еще в 2006 году. Из-за невыполнения кредитных обязательств в конце июля 2025 года ТРЦ перешел в собственность государственных банков.

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