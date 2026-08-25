У низці сервісів Ощадбанку фіксують збої в роботі
Київ • УНН
Через спрацювання систем безпеки тимчасово недоступні застосунок і сервіси для юросіб. Стабілізувати роботу обіцяють до 17:00.
У роботі електронних сервісів "Ощадбанку" зафіксовано збої, ситуацію обіцяють стабілізувати до 17:00, передає УНН із посиланням на Ощадбанк.
Наразі відбувається часткове обмеження доступу до електронних сервісів Ощадбанку через спрацювання систем безпеки. Можуть бути тимчасово недоступними мобільний додаток банку, а також сервіси для юридичних осіб
В Ощадбанку додали, що до 17:00 робота систем має бути повністю стабілізована.