МЗС: дії угорських силовиків щодо українських інкасаторів можуть бути прирівняні до тортур

Дії угорських силовиків щодо українських інкасаторів можуть бути прирівняні до тортур. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, повідомляє УНН.

За його словами, угорська сторона не надала медичну допомогу, якої потребував один із затриманих, ще одному інкасатору зробили укол, який погіршив його стан.

Важливо, щоб опублікована в ЗМІ інформація була ретельно розглянута саме в юридичній площині, під час розслідувань і відповідних судових процесів, які тривають