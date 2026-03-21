$43.960.0750.500.02
МЗС: дії угорських силовиків щодо українських інкасаторів можуть бути прирівняні до тортур

Київ • УНН

 • 1176 перегляди

МЗС України заявило про негуманне поводження та примусові ін'єкції затриманим інкасаторам. Київ вимагає покарання винних та повернення активів Ощадбанку.

Дії угорських силовиків щодо українських інкасаторів можуть бути прирівняні до тортур. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, угорська сторона не надала медичну допомогу, якої потребував один із затриманих, ще одному інкасатору зробили укол, який погіршив його стан.

Важливо, щоб опублікована в ЗМІ інформація була ретельно розглянута саме в юридичній площині, під час розслідувань і відповідних судових процесів, які тривають

- зазначив речник.

За словами Тихого, Київ вимагає, щоб усіх винних у викраденні українців і негуманному ставленні притягнули до відповідальності. Також Угорщина має повернути гроші та золото Ощадбанку, які були викрадені.

Контекст

За інформацією The Guardian, угорські правоохоронці могли застосувати примусову ін’єкцію до одного з українців, затриманих під час рейду на банківський транспорт.

Після повернення до України в аналізах крові чоловіка виявили сліди препаратів відповідного класу.

Ощадбанк подав кримінальну скаргу проти угорської влади через можливе зловживання службовим становищем. Крім того, подано кримінальні та цивільні позови від імені семи співробітників із вимогою скасувати їх депортацію та заборону на в’їзд до Шенгенської зони, а також повернути заарештовані в Угорщині кошти.

Вадим Хлюдзинський

