Ощадбанк вимагає від Угорщини повернення свого незаконно захопленого майна та цінностей

Київ • УНН

 • 1604 перегляди

В Угорщині незаконно затримали дві інкасаторські машини з 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота. Ощадбанк готує позови та міжнародний аудит.

Ощадбанк вимагає від Угорщини повернення свого незаконно захопленого майна та цінностей

Ввечері 7 березня Ощадбанк заявив, що вимагає повернення свого незаконно захопленого майна та цінностей. Про це пресслужба установи повідомила у Telegram, пише УНН.

Після незаконного захоплення в Угорщині 5 березня 2026 року сімох співробітників Ощадбанку, двох інкасаторських машин і цінностей, які вони перевозили, громадяни України повернулись додому. Але автівки та цінності все ще залишаються незаконно затриманими

- йдеться у повідомленні.

Як зазначила фінансова установа, подальший захист прав Ощадного банку України у вирішенні інциденту в Угорщині полягатиме у двох напрямах.

Перший: оскарження рішення щодо обмежувальних заходів про можливість перебування на території ЄС, які були безпідставно накладені на співробітників інкасаторської бригади банку міграційною службою Угорщини. Також буде детально розглянуто питання порушення прав співробітників Ощаду під час їх затримання понад добу без надання права на доступ до юридичної допомоги і консульської підтримки.

Другий напрям: здійснення правових кроків для повернення майна банку – двох інкасаторських автомобілів і цінностей на суму 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг банківського золота.

Повний обсяг інформації й підтверджуючих документів переданий до Національного банку України. Для додаткового підтвердження своєї правової позиції банк звернеться до однієї з провідних міжнародних компаній щодо проведення незалежного аудиту процесів і договірних відносин між всіма сторонами, задіяними у рамках перевезення коштів і цінностей

- йдеться у повідомленні.

Банк наводить факти стосовно інциденту в Угорщині:

  • перевезення коштів і цінностей здійснювалось у межах міжнародної угоди між Ощадбанком та Райффайзен Банк Австрія. Вантаж було оформлено відповідно до міжнародних правил перевезень та чинних європейських митних процедур;
    • Ощадбанк має діючу ліцензію на виконання міжнародних перевезень, видану Державною службою України з безпеки на транспорті
      • під час повномасштабної війни перевезення цінностей банками здійснюються виключно наземним шляхом. Такі перевезення відбуваються в середньому щотижня;
        • у складі інкасаторської бригади були 7 штатних співробітників, стаж роботи яких в банку складає від 3 до 21 року. Традиційно доставку міжнародних вантажів супроводжує один з керівників департаменту інкасації Ощадбанку. Цього разу очолював бригаду заступник директора департаменту;
          • кошти, які перевозились з Відня до України, належать Ощаду. Ці кошти були довірені банку українськими громадянами і бізнесом. Вони прямували до України для подальшого використання в обігу й насичення готівкового ринку країни;
            • пакування грошей і цінностей було здійснено відповідно до всіх регуляторних і транспортних вимог.

              Ощадбанк вимагає повернення своїх інкасаторських машин та цінностей, які вони перевозили, в повному обсязі.

              Нагадаємо

              Ощадбанк заявив про безпідставне затримання двох інкасаторських автомобілів та зникнення семи працівників в Угорщині 5 березня. 

              В Угорщині заявили, що сімох громадян України, затриманих з інкасаторськими авто з партією грошей та золота в Угорщині, уже було вислано з країни у п'ятницю 6 березня.

              Нацполіція України розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України та службового автомобіля АТ "Ощадбанк" на території Угорщини. Відомості внесено до ЄРДР за статтями про незаконне позбавлення волі та захоплення заручників.

              Згодом стало відомо, що сім співробітників служби інкасації Ощадбанку, затриманих в Угорщині 5 березня, повернулися в Україну, перебувають у важкому емоційному стані, в одного загострилось хронічне захворювання. Банк продовжує відстоювати інтереси щодо повернення 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг золота.

