Ощадбанк требует от Венгрии возврата своего незаконно захваченного имущества и ценностей

Вечером 7 марта Ощадбанк заявил, что требует возврата своего незаконно захваченного имущества и ценностей. Об этом пресс-служба учреждения сообщила в Telegram, пишет УНН.

После незаконного захвата в Венгрии 5 марта 2026 года семи сотрудников Ощадбанка, двух инкассаторских машин и ценностей, которые они перевозили, граждане Украины вернулись домой. Но автомобили и ценности все еще остаются незаконно задержанными - говорится в сообщении.

Как отметило финансовое учреждение, дальнейшая защита прав Ощадного банка Украины в разрешении инцидента в Венгрии будет заключаться в двух направлениях.

Первое: обжалование решения относительно ограничительных мер о возможности пребывания на территории ЕС, которые были безосновательно наложены на сотрудников инкассаторской бригады банка миграционной службой Венгрии. Также будет детально рассмотрен вопрос нарушения прав сотрудников Ощада во время их задержания более суток без предоставления права на доступ к юридической помощи и консульской поддержке.

Второе направление: осуществление правовых шагов для возврата имущества банка – двух инкассаторских автомобилей и ценностей на сумму 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 кг банковского золота.

Полный объем информации и подтверждающих документов передан в Национальный банк Украины. Для дополнительного подтверждения своей правовой позиции банк обратится к одной из ведущих международных компаний по проведению независимого аудита процессов и договорных отношений между всеми сторонами, задействованными в рамках перевозки средств и ценностей - говорится в сообщении.

Банк приводит факты относительно инцидента в Венгрии:

перевозка средств и ценностей осуществлялась в рамках международного соглашения между Ощадбанком и Райффайзен Банк Австрия. Груз был оформлен в соответствии с международными правилами перевозок и действующими европейскими таможенными процедурами;

Ощадбанк имеет действующую лицензию на выполнение международных перевозок, выданную Государственной службой Украины по безопасности на транспорте

во время полномасштабной войны перевозки ценностей банками осуществляются исключительно наземным путем. Такие перевозки происходят в среднем еженедельно;

в составе инкассаторской бригады были 7 штатных сотрудников, стаж работы которых в банке составляет от 3 до 21 года. Традиционно доставку международных грузов сопровождает один из руководителей департамента инкассации Ощадбанка. В этот раз возглавлял бригаду заместитель директора департамента;

средства, которые перевозились из Вены в Украину, принадлежат Ощаду. Эти средства были доверены банку украинскими гражданами и бизнесом. Они направлялись в Украину для дальнейшего использования в обороте и насыщения наличного рынка страны;

упаковка денег и ценностей была осуществлена в соответствии со всеми регуляторными и транспортными требованиями.

Ощадбанк требует возврата своих инкассаторских машин и ценностей, которые они перевозили, в полном объеме.

Напомним

Ощадбанк заявил о безосновательном задержании двух инкассаторских автомобилей и исчезновении семи сотрудников в Венгрии 5 марта.

В Венгрии заявили, что семеро граждан Украины, задержанных с инкассаторскими авто с партией денег и золота в Венгрии, уже были высланы из страны в пятницу 6 марта.

Нацполиция Украины начала уголовные производства по факту похищения граждан Украины и служебного автомобиля АО "Ощадбанк" на территории Венгрии. Сведения внесены в ЕРДР по статьям о незаконном лишении свободы и захвате заложников.

Впоследствии стало известно, что семь сотрудников службы инкассации Ощадбанка, задержанных в Венгрии 5 марта, вернулись в Украину, находятся в тяжелом эмоциональном состоянии, у одного обострилось хроническое заболевание. Банк продолжает отстаивать интересы по возврату 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 кг золота.