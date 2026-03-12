Угорщина повернула Ощадбанку пошкоджені інкасаторські авто, а золото та мільйони - ще ні
Київ • УНН
Угорська митниця повернула Ощадбанку затримані інкасаторські авто з пошкодженнями. Гроші та 9 кг золота на суму 75 млн євро залишаються під арештом.
Сьогодні інкасаторські автомобілі, які були незаконно затримані в Угорщині, вже передані представникам Ощадбанку та українським дипломатам. Як повідомили у пресслужбі банку, машини зазнали пошкоджень, тож буде зроблена оцінка завданих збитків, що ж стосується коштів та цінностей, то Угорщина їх ще не повернула, передає УНН.
Авто, як і частина особистих речей семи співробітників інкасаторської бригади, нарешті повернуті Національною податковою та митною адміністрацією Угорщини (NAV) законним власникам
Проте, як повідомили в банку, після повернення інкасаторських автомобілів зафіксовано низку пошкоджень обладнання.
Юридичні представники Ощадбанку на місці провели детальну фіксацію всіх виявлених несправностей. Після повернення автомобілів в Україну буде зроблена оцінка завданих збитків
Крім того, грошові кошти та цінності в обсязі 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг банківського золота все ще залишаються незаконно затриманими в Угорщині.
Ощадбанк продовжить послідовно відстоювати свої права в межах раніше оголошеної стратегії: захист інтересів своїх співробітників та повернення цінностей, які належать державному банку. Певний перелік юридичних кроків вже здійснено. Ощад наполягає на легальності здійснення перевезень у відповідності зі всіма нормами міжнародного права та законності своїх прав на вилучені грошові кошти і цінності
Контекст або що не так із затриманням українських інкасаторів в Угорщині
Ощадбанк заявив про безпідставне затримання двох інкасаторських автомобілів та зникнення семи працівників в Угорщині 5 березня.
В Угорщині заявили, що сімох громадян України, затриманих з інкасаторськими авто з партією грошей та золота в Угорщині, уже було вислано з країни у п'ятницю 6 березня.
Нацполіція України розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України та службового автомобіля АТ "Ощадбанк" на території Угорщини. Відомості внесено до ЄРДР за статтями про незаконне позбавлення волі та захоплення заручників.
В Ощадбанку також навели факти стосовно інциденту в Угорщині:
- перевезення коштів і цінностей здійснювалось у межах міжнародної угоди між Ощадбанком та Райффайзен Банк Австрія. Вантаж було оформлено відповідно до міжнародних правил перевезень та чинних європейських митних процедур;
- Ощадбанк має діючу ліцензію на виконання міжнародних перевезень, видану Державною службою України з безпеки на транспорті;
- під час повномасштабної війни перевезення цінностей банками здійснюються виключно наземним шляхом. Такі перевезення відбуваються в середньому щотижня;
- у складі інкасаторської бригади були 7 штатних співробітників, стаж роботи яких в банку складає від 3 до 21 року. Традиційно доставку міжнародних вантажів супроводжує один з керівників департаменту інкасації Ощадбанку. Цього разу очолював бригаду заступник директора департаменту;
- кошти, які перевозились з Відня до України, належать Ощадбанку. Ці кошти були довірені банку українськими громадянами і бізнесом. Вони прямували до України для подальшого використання в обігу й насичення готівкового ринку країни;
- пакування грошей і цінностей було здійснено відповідно до всіх регуляторних і транспортних вимог.