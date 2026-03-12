Угорщина повернула Ощадбанку пошкоджені інкасаторські авто, а золото та мільйони - ще ні

Сьогодні інкасаторські автомобілі, які були незаконно затримані в Угорщині, вже передані представникам Ощадбанку та українським дипломатам. Як повідомили у пресслужбі банку, машини зазнали пошкоджень, тож буде зроблена оцінка завданих збитків, що ж стосується коштів та цінностей, то Угорщина їх ще не повернула, передає УНН.

Авто, як і частина особистих речей семи співробітників інкасаторської бригади, нарешті повернуті Національною податковою та митною адміністрацією Угорщини (NAV) законним власникам - йдеться у повідомленні.

Проте, як повідомили в банку, після повернення інкасаторських автомобілів зафіксовано низку пошкоджень обладнання.

Юридичні представники Ощадбанку на місці провели детальну фіксацію всіх виявлених несправностей. Після повернення автомобілів в Україну буде зроблена оцінка завданих збитків - йдеться у повідомленні.

Крім того, грошові кошти та цінності в обсязі 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг банківського золота все ще залишаються незаконно затриманими в Угорщині.

Ощадбанк продовжить послідовно відстоювати свої права в межах раніше оголошеної стратегії: захист інтересів своїх співробітників та повернення цінностей, які належать державному банку. Певний перелік юридичних кроків вже здійснено. Ощад наполягає на легальності здійснення перевезень у відповідності зі всіма нормами міжнародного права та законності своїх прав на вилучені грошові кошти і цінності - йдеться у заяві банку.

Контекст або що не так із затриманням українських інкасаторів в Угорщині

Ощадбанк заявив про безпідставне затримання двох інкасаторських автомобілів та зникнення семи працівників в Угорщині 5 березня.

В Угорщині заявили, що сімох громадян України, затриманих з інкасаторськими авто з партією грошей та золота в Угорщині, уже було вислано з країни у п'ятницю 6 березня.

Нацполіція України розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України та службового автомобіля АТ "Ощадбанк" на території Угорщини. Відомості внесено до ЄРДР за статтями про незаконне позбавлення волі та захоплення заручників.

В Ощадбанку також навели факти стосовно інциденту в Угорщині: