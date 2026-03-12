$43.980.1150.930.10
Венгрия вернула Ощадбанку поврежденные инкассаторские авто, а золото и миллионы — еще нет

Киев • УНН

 • 1636 просмотра

Венгерская таможня вернула Ощадбанку задержанные инкассаторские авто с повреждениями. Деньги и 9 кг золота на сумму 75 млн евро остаются под арестом.

Венгрия вернула Ощадбанку поврежденные инкассаторские авто, а золото и миллионы — еще нет

Сегодня инкассаторские автомобили, которые были незаконно задержаны в Венгрии, уже переданы представителям Ощадбанка и украинским дипломатам. Как сообщили в пресс-службе банка, машины получили повреждения, поэтому будет сделана оценка нанесенного ущерба, что же касается средств и ценностей, то Венгрия их еще не вернула, передает УНН.

Авто, как и часть личных вещей семи сотрудников инкассаторской бригады, наконец возвращены Национальной налоговой и таможенной администрацией Венгрии (NAV) законным владельцам 

- говорится в сообщении.

Однако, как сообщили в банке, после возвращения инкассаторских автомобилей зафиксирован ряд повреждений оборудования.

Юридические представители Ощадбанка на месте провели детальную фиксацию всех выявленных неисправностей. После возвращения автомобилей в Украину будет сделана оценка нанесенного ущерба 

- говорится в сообщении.

Кроме того, денежные средства и ценности в объеме 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 кг банковского золота все еще остаются незаконно задержанными в Венгрии.

Ощадбанк продолжит последовательно отстаивать свои права в рамках ранее объявленной стратегии: защита интересов своих сотрудников и возврат ценностей, принадлежащих государственному банку. Определенный перечень юридических шагов уже осуществлен. Ощад настаивает на легальности осуществления перевозок в соответствии со всеми нормами международного права и законности своих прав на изъятые денежные средства и ценности 

- говорится в заявлении банка.

Контекст или что не так с задержанием украинских инкассаторов в Венгрии

Ощадбанк заявил о безосновательном задержании двух инкассаторских автомобилей и исчезновении семи сотрудников в Венгрии 5 марта. 

В Венгрии заявили, что семеро граждан Украины, задержанных с инкассаторскими авто с партией денег и золота в Венгрии, уже были высланы из страны в пятницу 6 марта.

Нацполиция Украины начала уголовные производства по факту похищения граждан Украины и служебного автомобиля АО "Ощадбанк" на территории Венгрии. Сведения внесены в ЕРДР по статьям о незаконном лишении свободы и захвате заложников.

В Ощадбанке также привели факты относительно инцидента в Венгрии:

  • перевозка средств и ценностей осуществлялась в рамках международного соглашения между Ощадбанком и Райффайзен Банк Австрия. Груз был оформлен в соответствии с международными правилами перевозок и действующими европейскими таможенными процедурами;
    • Ощадбанк имеет действующую лицензию на выполнение международных перевозок, выданную Государственной службой Украины по безопасности на транспорте;
      • во время полномасштабной войны перевозки ценностей банками осуществляются исключительно наземным путем. Такие перевозки происходят в среднем еженедельно;
        • в составе инкассаторской бригады были 7 штатных сотрудников, стаж работы которых в банке составляет от 3 до 21 года. Традиционно доставку международных грузов сопровождает один из руководителей департамента инкассации Ощадбанка. В этот раз возглавлял бригаду заместитель директора департамента;
          • средства, которые перевозились из Вены в Украину, принадлежат Ощадбанку. Эти средства были доверены банку украинскими гражданами и бизнесом. Они направлялись в Украину для дальнейшего использования в обороте и насыщения наличного рынка страны;
            • упаковка денег и ценностей была осуществлена в соответствии со всеми регуляторными и транспортными требованиями.

              Антонина Туманова

              ЭкономикаКриминал и ЧП
              Военное положение
              Война в Украине
              Дипломатка
              Золото
              Государственная граница Украины
              Райффайзен Банк Интернациональ
              Ощадбанк
              Вена
              Австрия
              Венгрия
              Украина