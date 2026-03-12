Венгрия вернула Ощадбанку поврежденные инкассаторские авто, а золото и миллионы — еще нет

Сегодня инкассаторские автомобили, которые были незаконно задержаны в Венгрии, уже переданы представителям Ощадбанка и украинским дипломатам. Как сообщили в пресс-службе банка, машины получили повреждения, поэтому будет сделана оценка нанесенного ущерба, что же касается средств и ценностей, то Венгрия их еще не вернула, передает УНН.

Авто, как и часть личных вещей семи сотрудников инкассаторской бригады, наконец возвращены Национальной налоговой и таможенной администрацией Венгрии (NAV) законным владельцам - говорится в сообщении.

Однако, как сообщили в банке, после возвращения инкассаторских автомобилей зафиксирован ряд повреждений оборудования.

Юридические представители Ощадбанка на месте провели детальную фиксацию всех выявленных неисправностей. После возвращения автомобилей в Украину будет сделана оценка нанесенного ущерба - говорится в сообщении.

Кроме того, денежные средства и ценности в объеме 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 кг банковского золота все еще остаются незаконно задержанными в Венгрии.

Ощадбанк продолжит последовательно отстаивать свои права в рамках ранее объявленной стратегии: защита интересов своих сотрудников и возврат ценностей, принадлежащих государственному банку. Определенный перечень юридических шагов уже осуществлен. Ощад настаивает на легальности осуществления перевозок в соответствии со всеми нормами международного права и законности своих прав на изъятые денежные средства и ценности - говорится в заявлении банка.

Контекст или что не так с задержанием украинских инкассаторов в Венгрии

Ощадбанк заявил о безосновательном задержании двух инкассаторских автомобилей и исчезновении семи сотрудников в Венгрии 5 марта.

В Венгрии заявили, что семеро граждан Украины, задержанных с инкассаторскими авто с партией денег и золота в Венгрии, уже были высланы из страны в пятницу 6 марта.

Нацполиция Украины начала уголовные производства по факту похищения граждан Украины и служебного автомобиля АО "Ощадбанк" на территории Венгрии. Сведения внесены в ЕРДР по статьям о незаконном лишении свободы и захвате заложников.

В Ощадбанке также привели факты относительно инцидента в Венгрии: