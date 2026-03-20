Угорські чиновники зробили "примусову ін’єкцію" затриманому українцю

Київ • УНН

 • 5640 перегляди

В Угорщині затримали сімох співробітників Ощадбанку при перевезенні золота. Одному з них примусово ввели препарат, що спричинило госпіталізацію.

Фото: freepik

Угорські правоохоронці могли застосувати примусову ін’єкцію до одного з українців, затриманих під час рейду на банківський транспорт. Про це повідомляє The Guardian, передає УНН.

Деталі

За даними видання, 5 березня угорська антитерористична поліція TEK затримала сімох українців, пов’язаних із Ощадбанком. Вони супроводжували два броньовані автомобілі, які перевозили золоті злитки та значні суми готівки з Відня до України через Угорщину.

Українська сторона стверджує, що це був регулярний переказ державних коштів. Водночас, угорські чиновники заявили, що гроші призначалися для "української воєнної мафії", не надаючи деталей.

За попередніми даними, затриманих утримували понад 24 години, більшу частину часу - із зав’язаними очима та в кайданках, після чого депортували до України. А впродовж цього часу, одному із затриманих - колишньому співробітнику СБУ, зробили ін’єкцію без його згоди. Ймовірно, вона містила релаксант для впливу під час допитів. Повідомляється, що після цього у чоловіка, який має діабет, стався гіпертонічний криз і він втратив свідомість. Його госпіталізували.

Після повернення до України в аналізах крові чоловіка виявили сліди препаратів відповідного класу. Водночас, The Guardian наголошує, що не бачило результатів тестів і не може підтвердити ці дані.

Однак, за словами видання, Ощадбанк подав кримінальну скаргу проти угорської влади через можливе зловживання службовим становищем. Крім того, подано кримінальні та цивільні позови від імені семи співробітників із вимогою скасувати їх депортацію та заборону на в’їзд до Шенгенської зони, а також повернути арештовані в Угорщині кошти.

Уряд Угорщини ухвалив рішення заборонити в'їзд до країни та до Шенгенської зони трьом громадянам України, які нібито погрожували прем’єр-міністру Віктору Орбану.

