Венгерские чиновники сделали "принудительную инъекцию" задержанному украинцу

$43.960.0750.500.02
ukenru
Эксклюзив
15:55 • 7334 просмотра
"Мы не могли поверить своим глазам" - украинские военные на Ближнем Востоке об американской обороне
Эксклюзив
14:50 • 10435 просмотра
Первая фаза весенне-летнего наступления рф провалилась – что будет дальше
13:46 • 12614 просмотра
На Ближний Восток отправили уже 228 украинских специалистов - Зеленский
13:36 • 14600 просмотра
Украина на двусторонней встрече с США хочет узнать даты будущей трехсторонней встречи - Зеленский
Эксклюзив
13:16 • 20811 просмотра
"Топливный кэшбэк" стартовал и цены на АЗС снова подскочили: что происходит с топливом 20 марта и чего ожидать дальше
12:29 • 15853 просмотра
СБС уничтожили FPV-дроном российский Ка-52 в Донецкой области - "Мадьяр" показал видеоVideo
Эксклюзив
11:43 • 15456 просмотра
Компании не спешат присоединяться к Defence City из-за несовершенства законодательства - юрист
20 марта, 10:47 • 18184 просмотра
На 98-м году умер патриарх Филарет
20 марта, 08:59 • 19026 просмотра
В Украине начинает действовать кешбэк на топливо - что нужно знать
20 марта, 08:54 • 20011 просмотра
НДС для ФЛП, посылки и цифровые платформы. Минфин представил единый налоговый законопроект
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+9°
1.3м/с
48%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Клиника Odrex атакует свободу слова и пытается через суд "закрыть рот" журналистам
Ядерная установка "Источник нейтронов" в Харькове три дня работала от генераторов - МАГАТЭ
BTS выпустили новый альбом после четырехлетнего перерыва и готовят грандиозное шоу в Сеуле
Сотни миллиардов долларов для Украины: активисты под посольством Польши требовали, чтобы польский суд признал решение украинского суда
Когда зацветут сакуры в Ужгороде и что еще стоит посмотреть в городе
публикации
"Мы не могли поверить своим глазам" - украинские военные на Ближнем Востоке об американской обороне
Эксклюзив
15:55 • 7354 просмотра
"Топливный кэшбэк" стартовал и цены на АЗС снова подскочили: что происходит с топливом 20 марта и чего ожидать дальше
Эксклюзив
13:16 • 20827 просмотра
Когда зацветут сакуры в Ужгороде и что еще стоит посмотреть в городе
Клиника Odrex атакует свободу слова и пытается через суд "закрыть рот" журналистам
Когда наступит весеннее равноденствие в 2026 году – традиции и верования
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Юлия Свириденко
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Франция
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Брюс Уиллис празднует 71-летие: редкие фото с внучкой и поддержка семьи, несмотря на болезнь
МЭА советует работать из дома и меньше летать из-за роста цен на энергоносители
Ирэна Карпа вспомнила, как от секонд-хендов пришла к украинским дизайнерам
BTS выпустили новый альбом после четырехлетнего перерыва и готовят грандиозное шоу в Сеуле
Джамала с 7-летним сыном трогательно исполнила хит "1944"
Венгерские чиновники сделали "принудительную инъекцию" задержанному украинцу

Киев • УНН

 • 1798 просмотра

В Венгрии задержали семерых сотрудников Ощадбанка при перевозке золота. Одному из них принудительно ввели препарат, что привело к госпитализации.

Венгерские чиновники сделали "принудительную инъекцию" задержанному украинцу
Фото: freepik

Венгерские правоохранители могли применить принудительную инъекцию к одному из украинцев, задержанных во время рейда на банковский транспорт. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.

Детали

По данным издания, 5 марта венгерская антитеррористическая полиция TEK задержала семерых украинцев, связанных с Ощадбанком. Они сопровождали два бронированных автомобиля, которые перевозили золотые слитки и значительные суммы наличных из Вены в Украину через Венгрию.

Украинская сторона утверждает, что это был регулярный перевод государственных средств. В то же время, венгерские чиновники заявили, что деньги предназначались для "украинской военной мафии", не предоставляя деталей.

По предварительным данным, задержанных удерживали более 24 часов, большую часть времени - с завязанными глазами и в наручниках, после чего депортировали в Украину. А в течение этого времени, одному из задержанных - бывшему сотруднику СБУ, сделали инъекцию без его согласия. Вероятно, она содержала релаксант для воздействия во время допросов. Сообщается, что после этого у мужчины, который имеет диабет, произошел гипертонический криз и он потерял сознание. Его госпитализировали.

После возвращения в Украину в анализах крови мужчины обнаружили следы препаратов соответствующего класса. В то же время, The Guardian отмечает, что не видело результатов тестов и не может подтвердить эти данные.

Однако, по словам издания, Ощадбанк подал уголовную жалобу против венгерских властей из-за возможного злоупотребления служебным положением. Кроме того, поданы уголовные и гражданские иски от имени семи сотрудников с требованием отменить их депортацию и запрет на въезд в Шенгенскую зону, а также вернуть арестованные в Венгрии средства.

Напомним

Правительство Венгрии приняло решение запретить въезд в страну и в Шенгенскую зону трем гражданам Украины, которые якобы угрожали премьер-министру Виктору Орбану.

Алла Киосак

ОбществоНовости Мира
Государственный бюджет
Обыск
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Золото
Государственная граница Украины
Ощадбанк
Хранитель
Служба безопасности Украины
Вена
Венгрия
Украина