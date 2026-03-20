Венгерские чиновники сделали "принудительную инъекцию" задержанному украинцу
В Венгрии задержали семерых сотрудников Ощадбанка при перевозке золота. Одному из них принудительно ввели препарат, что привело к госпитализации.
Венгерские правоохранители могли применить принудительную инъекцию к одному из украинцев, задержанных во время рейда на банковский транспорт. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.
По данным издания, 5 марта венгерская антитеррористическая полиция TEK задержала семерых украинцев, связанных с Ощадбанком. Они сопровождали два бронированных автомобиля, которые перевозили золотые слитки и значительные суммы наличных из Вены в Украину через Венгрию.
Украинская сторона утверждает, что это был регулярный перевод государственных средств. В то же время, венгерские чиновники заявили, что деньги предназначались для "украинской военной мафии", не предоставляя деталей.
По предварительным данным, задержанных удерживали более 24 часов, большую часть времени - с завязанными глазами и в наручниках, после чего депортировали в Украину. А в течение этого времени, одному из задержанных - бывшему сотруднику СБУ, сделали инъекцию без его согласия. Вероятно, она содержала релаксант для воздействия во время допросов. Сообщается, что после этого у мужчины, который имеет диабет, произошел гипертонический криз и он потерял сознание. Его госпитализировали.
После возвращения в Украину в анализах крови мужчины обнаружили следы препаратов соответствующего класса. В то же время, The Guardian отмечает, что не видело результатов тестов и не может подтвердить эти данные.
Однако, по словам издания, Ощадбанк подал уголовную жалобу против венгерских властей из-за возможного злоупотребления служебным положением. Кроме того, поданы уголовные и гражданские иски от имени семи сотрудников с требованием отменить их депортацию и запрет на въезд в Шенгенскую зону, а также вернуть арестованные в Венгрии средства.
Правительство Венгрии приняло решение запретить въезд в страну и в Шенгенскую зону трем гражданам Украины, которые якобы угрожали премьер-министру Виктору Орбану.