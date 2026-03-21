МИД: действия венгерских силовиков в отношении украинских инкассаторов могут быть приравнены к пыткам

Действия венгерских силовиков в отношении украинских инкассаторов могут быть приравнены к пыткам. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, сообщает УНН.

Детали

По его словам, венгерская сторона не оказала медицинскую помощь, в которой нуждался один из задержанных, еще одному инкассатору сделали укол, который ухудшил его состояние.

Важно, чтобы опубликованная в СМИ информация была тщательно рассмотрена именно в юридической плоскости, во время расследований и соответствующих судебных процессов, которые продолжаются - отметил спикер.

По словам Тихого, Киев требует, чтобы все виновные в похищении украинцев и негуманном отношении были привлечены к ответственности. Также Венгрия должна вернуть деньги и золото Ощадбанку, которые были похищены.

Контекст

По информации The Guardian, венгерские правоохранители могли применить принудительную инъекцию к одному из украинцев, задержанных во время рейда на банковский транспорт.

После возвращения в Украину в анализах крови мужчины обнаружили следы препаратов соответствующего класса.

Ощадбанк подал уголовную жалобу против венгерских властей из-за возможного злоупотребления служебным положением. Кроме того, поданы уголовные и гражданские иски от имени семи сотрудников с требованием отменить их депортацию и запрет на въезд в Шенгенскую зону, а также вернуть арестованные в Венгрии средства.

