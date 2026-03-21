20 марта, 17:00
Как украинцы находят счастье во время большой войны: цифры, факты и советы психотерапевта
20 марта, 15:55
"Мы не могли поверить своим глазам" - украинские военные на Ближнем Востоке об американской обороне
20 марта, 14:50
Первая фаза весенне-летнего наступления рф провалилась – что будет дальше
20 марта, 13:46
На Ближний Восток отправили уже 228 украинских специалистов - Зеленский
20 марта, 13:36
Украина на двусторонней встрече с США хочет узнать даты будущей трехсторонней встречи - Зеленский
20 марта, 13:16
"Топливный кэшбэк" стартовал и цены на АЗС снова подскочили: что происходит с топливом 20 марта и чего ожидать дальше
20 марта, 12:29
СБС уничтожили FPV-дроном российский Ка-52 в Донецкой области - "Мадьяр" показал видеоVideo
20 марта, 11:43
Компании не спешат присоединяться к Defence City из-за несовершенства законодательства - юрист
20 марта, 10:47
На 98-м году умер патриарх Филарет
20 марта, 08:59
В Украине начинает действовать кешбэк на топливо - что нужно знать
Эксклюзив
Эксклюзив
МИД: действия венгерских силовиков в отношении украинских инкассаторов могут быть приравнены к пыткам

Киев • УНН

 • 96 просмотра

МИД Украины заявил о негуманном обращении и принудительных инъекциях задержанным инкассаторам. Киев требует наказания виновных и возвращения активов Ощадбанка.

Действия венгерских силовиков в отношении украинских инкассаторов могут быть приравнены к пыткам. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, сообщает УНН.

Детали

По его словам, венгерская сторона не оказала медицинскую помощь, в которой нуждался один из задержанных, еще одному инкассатору сделали укол, который ухудшил его состояние.

Важно, чтобы опубликованная в СМИ информация была тщательно рассмотрена именно в юридической плоскости, во время расследований и соответствующих судебных процессов, которые продолжаются

- отметил спикер.

По словам Тихого, Киев требует, чтобы все виновные в похищении украинцев и негуманном отношении были привлечены к ответственности. Также Венгрия должна вернуть деньги и золото Ощадбанку, которые были похищены.

Контекст

По информации The Guardian, венгерские правоохранители могли применить принудительную инъекцию к одному из украинцев, задержанных во время рейда на банковский транспорт.

После возвращения в Украину в анализах крови мужчины обнаружили следы препаратов соответствующего класса.

Ощадбанк подал уголовную жалобу против венгерских властей из-за возможного злоупотребления служебным положением. Кроме того, поданы уголовные и гражданские иски от имени семи сотрудников с требованием отменить их депортацию и запрет на въезд в Шенгенскую зону, а также вернуть арестованные в Венгрии средства.

Венгрия вернула Ощадбанку поврежденные инкассаторские авто, а золото и миллионы — еще нет12.03.26, 21:02 • 5275 просмотров

Вадим Хлюдзинский

