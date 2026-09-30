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Продаж столичного Gulliver за $207 млн зірвався - названо причину

Київ • УНН

 • 1198 перегляди

Жоден покупець не подав заявку на аукціон Gulliver у Prozorro.Продажі. Подальші кроки визначать наглядові ради Ощадбанку та Укрексімбанку.

Продаж столичного Gulliver за $207 млн зірвався - названо причину
Фото ілюстративне

Аукціон з продажу столичного комплексу Gulliver у системі Prozorro.Продажі не відбувся — жоден потенційний покупець не подав заявку на участь. Про це 30 вересня  повідомили в Ощадбанку, передає УНН.

Тепер подальшу долю активу вирішуватимуть наглядові ради Ощадбанку та Укрексімбанку.

Деталі

Прийом заявок на участь в аукціоні завершився 30 вересня о 20:00. До цього моменту пропозицій від потенційних покупців не надійшло, тому запланований трираундовий англійський аукціон не відбувся.

В Ощадбанку пояснили, що наступні кроки щодо продажу Gulliver визначатимуть наглядові ради Ощадбанку та Укрексімбанку. Вони враховуватимуть ситуацію на ринку, готовність інвесторів купувати актив, а також воєнні та безпекові ризики. Голова правління фінустанови Юрій Каціон зазначив, що сам факт того, що ТРЦ виставили на продаж — уже важливий етап. За його словами, інтерес до об’єкта є, однак потенційні покупці поки що обережно ставляться до великих інвестицій через війну.

"Ми бачимо інтерес до активу та розуміємо, що інвестори залишаються обережними через воєнні ризики. Далі оцінюватимемо готовність ринку та потенційних інвесторів до придбання активу й визначатимемо можливі моделі та терміни його продажу", — заявив Каціон.

Він додав, що для державного банку важливо провести продаж максимально прозоро та отримати якомога кращий фінансовий результат. Від нього, зокрема, залежатимуть обсяги податків і дивідендів, які банки сплачують державі.

Контекст

Комплекс Gulliver належить консорціуму двох державних банків. Ощадбанк володіє 80% активу, ще 20% належать Укрексімбанку. Рішення виставити комплекс на продаж наглядові ради банків ухвалили наприкінці липня 2026 року. Стартову ціну Gulliver визначили на рівні $207 млн. За умовами продажу покупець мав повністю сплатити цю суму в день укладення договору купівлі-продажу.

Олександра Василенко

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