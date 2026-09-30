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Продажа столичного Gulliver за $207 млн сорвалась — названа причина

Киев • УНН

 • 1724 просмотра

Ни один покупатель не подал заявку на аукцион Gulliver в Prozorro.Продажи. Дальнейшие шаги определят наблюдательные советы Ощадбанка и Укрэксимбанка.

Продажа столичного Gulliver за $207 млн сорвалась — названа причина
Фото иллюстративное

Аукцион по продаже столичного комплекса Gulliver в системе Prozorro.Продажи не состоялся — ни один потенциальный покупатель не подал заявку на участие. Об этом 30 сентября  сообщили в Ощадбанке, передает УНН.

Теперь дальнейшую судьбу актива будут решать наблюдательные советы Ощадбанка и Укрэксимбанка.

Детали

Прием заявок на участие в аукционе завершился 30 сентября в 20:00. К этому моменту предложений от потенциальных покупателей не поступило, поэтому запланированный трехраундовый английский аукцион не состоялся.

В Ощадбанке объяснили, что следующие шаги по продаже Gulliver будут определять наблюдательные советы Ощадбанка и Укрэксимбанка. Они будут учитывать ситуацию на рынке, готовность инвесторов покупать актив, а также военные и безпековые риски. Председатель правления финансового учреждения Юрий Кацион отметил, что сам факт выставления ТРЦ на продажу — уже важный этап. По его словам, интерес к объекту есть, однако потенциальные покупатели пока осторожно относятся к крупным инвестициям из-за войны.

"Мы видим интерес к активу и понимаем, что инвесторы остаются осторожными из-за военных рисков. Далее будем оценивать готовность рынка и потенциальных инвесторов к приобретению актива и определять возможные модели и сроки его продажи", — заявил Кацион.

Он добавил, что для государственного банка важно провести продажу максимально прозрачно и получить как можно лучший финансовый результат. От него, в частности, будут зависеть объемы налогов и дивидендов, которые банки уплачивают государству.

Контекст

Комплекс Gulliver принадлежит консорциуму двух государственных банков. Ощадбанк владеет 80% актива, еще 20% принадлежат Укрэксимбанку. Решение выставить комплекс на продажу наблюдательные советы банков приняли в конце июля 2026 года. Стартовую цену Gulliver определили на уровне $207 млн. Согласно условиям продажи, покупатель должен был полностью уплатить эту сумму в день заключения договора купли-продажи.

Александра Василенко

Экономика
Недвижимость
Война в Украине
Ощадбанк