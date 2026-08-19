В Угорщині закрили справу "Золотого конвою" проти українських інкасаторів

Центральне слідче управління Угорського національного антикорупційного агентства (НАА) припинило кримінальну справу стосовно українських інкасаторів, заарештованих за підозрою у відмиванні грошей, у зв'язку з відсутністю факту скоєння злочину. Про це повідомив юридичний представник інкасаторів та українського банку, передає УНН із посиланням на hvg.

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За словами адвоката, НАА пояснило у своєму рішенні про припинення розслідування, що походження готівки, золота та банкнот "невідомого походження", зазначених у звіті та згодом вилучених під час рейду, було з'ясовано, оскільки з'ясувалося, що вони є результатом міжбанківської транзакції між Raiffeisen Bank International AG.

Походження проданих та доставлених банкнот та дорогоцінних металів, а також оплата покупної ціни АТ "Ошадбанк" було підтверджено Raiffeisen Bank International AG квитанціями, додав адвокат. У рішенні про припинення розслідування також згадувалося, що інформація та докази, отримані під час кримінального розгляду, підтвердили, що активи не мали кримінального походження, їхнє походження було встановлено, і у справі не підозрюється жодних інших злочинів, крім відмивання грошей.

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У березні в Угорщині зупинили два броньовані фургони за підозрою у відмиванні грошей, незважаючи на те, що вони перевозили 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота абсолютно офіційно, з накладною. Клієнтом був український державний ощадний банк Ошадбанк, а відправником — віденський банк Райффайзен.

Уряд Орбана припустив, що перевезення грошей могло бути незаконним, що підозрюється відмивання грошей, а деякі політики з партії "Фідес" навіть стверджували, що метою перевезення було фінансування виборчої кампанії Тиси. Незважаючи на те, що вантаж, публічно званий золотим конвоєм, не в'їжджав до країни, а виїжджав із неї.