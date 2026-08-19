В Венгрии закрыли дело «Золотого конвоя» против украинских инкассаторов

Центральное следственное управление Венгерского национального антикоррупционного агентства (НАА) прекратило уголовное дело в отношении украинских инкассаторов, арестованных по подозрению в отмывании денег, в связи с отсутствием факта совершения преступления. Об этом сообщил юридический представитель инкассаторов и украинского банка, передает УНН со ссылкой на hvg.

Детали

По словам адвоката, НАА объяснило в своем решении о прекращении расследования, что происхождение наличных денег, золота и банкнот «неизвестного происхождения», указанных в отчете и впоследствии изъятых во время рейда, было выяснено, поскольку оказалось, что они являются результатом межбанковской транзакции между Raiffeisen Bank International AG.

Происхождение проданных и доставленных банкнот и драгоценных металлов, а также оплату покупной цены АО «Ощадбанк» подтвердил Raiffeisen Bank International AG квитанциями, добавил адвокат. В решении о прекращении расследования также упоминалось, что информация и доказательства, полученные в ходе уголовного производства, подтвердили, что активы не имели криминального происхождения, их происхождение было установлено, и по делу не подозревается никаких других преступлений, кроме отмывания денег.

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Напомним

В марте в Венгрии остановили два бронированных фургона по подозрению в отмывании денег, несмотря на то, что они перевозили 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота совершенно официально, с накладной. Клиентом был украинский государственный сберегательный банк Ощадбанк, а отправителем — венский банк Райффайзен.

Правительство Орбана предположило, что перевозка денег могла быть незаконной, что имело место подозрение в отмывании денег, а некоторые политики из партии «Фидес» даже утверждали, что целью перевозки было финансирование избирательной кампании Тисы. Несмотря на то, что груз, публично называемый золотым конвоем, не въезжал в страну, а выезжал из нее.