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Мадьяр приказал расследовать задержание инкассаторов Ощадбанка в Венгрии

Киев • УНН

 • 874 просмотра

Мадьяр приказал расследовать задержание авто Ощадбанка с 75 млн евро и золотом. Дело о похищении людей и ценностей изучит генпрокурор Венгрии.

Мадьяр приказал расследовать задержание инкассаторов Ощадбанка в Венгрии
hvg.hu

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр приказал провести расследование задержания в стране инкассаторов украинского Ощадбанка с ценным грузом, пишет УНН.

Мы приказали немедленно провести внутреннее расследование в Национальной налоговой и таможенной администрации, Антитеррористическом центре и других соответствующих органах в связи с делом украинского "золотого конвоя". Генеральный прокурор должен немедленно рассмотреть этот вопрос

- написал Мадьяр в X.

Напомним

Ощадбанк заявил о безосновательном задержании двух инкассаторских автомобилей и исчезновении семи сотрудников в Венгрии 5 марта. Это произошло во времена премьерства в Венгрии Виктора Орбана.

Впоследствии в Венгрии заявили, что семеро граждан Украины, задержанных с инкассаторскими авто с партией денег и золота в Венгрии, уже были высланы из страны 6 марта.

Нацполиция Украины начала уголовные производства по факту похищения граждан Украины и служебного автомобиля АО "Ощадбанк" на территории Венгрии. Сведения внесены в ЕРДР по статьям о незаконном лишении свободы и захвате заложников.

Венгрия вернула Украине средства и ценности "Ощадбанка", захваченные венгерскими спецслужбами в марте этого года, в начале мая, после победы на выборах Петера Мадьяра, который впоследствии занял пост премьера Венгрии.

В Ощадбанке отметили, что общий объем ценностей, находившихся в двух инкассаторских автомобилях, составлял 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 кг банковского золота.

Юлия Шрамко

ПолитикаКриминал и ЧПНовости Мира
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Виктор Орбан