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Дроны поразили один из крупнейших НПЗ россии в краснодарском крае

Киев • УНН

 • 838 просмотра

В ночь на 13 сентября дроны атаковали Славянский НПЗ в краснодарском крае. Завод обеспечивает топливом российские военные силы.

Дроны поразили один из крупнейших НПЗ россии в краснодарском крае

В ночь с 12 на 13 сентября дроны поразили Славянский нефтеперерабатывающий завод в краснодарском крае рф. Об этом сообщил Telegram-канал "Exilenova+", передает УНН.

Детали

В сети появились фото и видео последствий атаки.

Дополнительно

Славянский нефтеперерабатывающий завод - одно из крупнейших независимых нефтеперерабатывающих предприятий россии, расположенное в городе славянск-на-кубани краснодарского края. Он выпускает 5,2 миллиона тонн сырья (нефти и газового конденсата) в год.

Основной продукцией завода являются бензин, дизельное топливо, мазут, авиационный керосин и вакуумный газойль. Завод задействован в обеспечении топливом российских военных сил.

Предприятие неоднократно подвергалось атакам дронов. Это происходило в апреле и мае 2024 года, декабре 2025 года, январе и июне 2026 года.

Напомним

российские войска увеличили количество своих атак по Украине с применением реактивных беспилотников. Они быстрее аналогичных БПЛА с поршневым двигателем, из-за чего украинским подразделениям ПВО сложнее их перехватить и уничтожить.

Евгений Устименко

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