Враг атаковал ТРЦ в Сумах: погиб человек, есть раненые

Армия рф прицельно атаковала территорию торгово-развлекательного центра в Сумах, есть погибший и раненые. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.

Прицельным ударным БпЛА враг нанес удар по территории торгово-развлекательного центра в Сумах. В настоящее время подтверждена гибель одного человека. Предварительно, количество погибших может быть больше - сообщил Григоров.

Также есть раненые. Информация уточняется.

Повреждены автомобили на парковке и здание ТРЦ. Возник пожар.

На месте работают все необходимые службы. Продолжаются ликвидация последствий и спасательная операция.

Глава Сумской ОВА добавил, что существует угроза повторных ударов. Не находитесь рядом с местом попадания и оставайтесь в безопасных местах.

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