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Враг атаковал ТРЦ в Сумах: погиб человек, есть раненые

Киев • УНН

 • 218 просмотра

Российские ударные БПЛА попали по территории ТРЦ в Сумах. Погиб как минимум один человек, есть раненые и пожар.

Враг атаковал ТРЦ в Сумах: погиб человек, есть раненые

Армия рф прицельно атаковала территорию торгово-развлекательного центра в Сумах, есть погибший и раненые. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.

Прицельным ударным БпЛА враг нанес удар по территории торгово-развлекательного центра в Сумах. В настоящее время подтверждена гибель одного человека.  Предварительно, количество погибших может быть больше 

- сообщил Григоров.

Также есть раненые. Информация уточняется.

Повреждены автомобили на парковке и здание ТРЦ. Возник пожар.

На месте работают все необходимые службы. Продолжаются ликвидация последствий и спасательная операция.

Глава Сумской ОВА добавил, что существует угроза повторных ударов. Не находитесь рядом с местом попадания и оставайтесь в безопасных местах.

российские войска атаковали поезд Киев - Сумы, удалось спасти 90 пассажиров08.09.26, 09:50 • 24314 просмотров

Антонина Туманова

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