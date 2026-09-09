Враг атаковал ТРЦ в Сумах: погиб человек, есть раненые
Киев • УНН
Российские ударные БПЛА попали по территории ТРЦ в Сумах. Погиб как минимум один человек, есть раненые и пожар.
Армия рф прицельно атаковала территорию торгово-развлекательного центра в Сумах, есть погибший и раненые. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.
Прицельным ударным БпЛА враг нанес удар по территории торгово-развлекательного центра в Сумах. В настоящее время подтверждена гибель одного человека. Предварительно, количество погибших может быть больше
Также есть раненые. Информация уточняется.
Повреждены автомобили на парковке и здание ТРЦ. Возник пожар.
На месте работают все необходимые службы. Продолжаются ликвидация последствий и спасательная операция.
Глава Сумской ОВА добавил, что существует угроза повторных ударов. Не находитесь рядом с местом попадания и оставайтесь в безопасных местах.
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