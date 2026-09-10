Смертоносная атака на ТРЦ в Павлограде: число жертв возросло до четырех, а раненых — до 60

В результате атаки рф на ТРЦ в центре Павлограда количество жертв возросло до четырех, а количество раненых — до 60. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает УНН.

4 человека погибли, более 60 получили ранения. Среди раненых трое детей. Это мальчики 13, 14 и 15 лет. Таковы трагические последствия атаки россиян на Павлоград - сообщил Ганжа.

По его словам, все раненые сейчас находятся в больнице. Медики оказывают помощь.

Добавим

Сегодня около 16:25 военные рф нанесли удар по Павлограду с применением БпЛА.

В результате атаки повреждены торговые павильоны и автомобили.

Прокуроры фиксируют последствия очередного военного преступления рф.

Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту совершения военного преступления по ст. 438 УК Украины.

рф нанесла удар по ТРЦ в центре Павлограда, когда на улицах было много людей — МВД