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В Хмельницком завершили разбор завалов дома после атаки БПЛА рф

Киев • УНН

 • 1966 просмотра

В результате удара российского БПЛА по многоквартирному дому пострадали семь человек. Спасатели ликвидировали пожар и разобрали завалы.

В Хмельницком завершили разбор завалов дома после атаки БПЛА рф

В Хмельницком спасатели завершили разбор завалов дома, в который попал российский БПЛА в ночь на 6 сентября. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

Подробности

Количество пострадавших в результате атаки составляет 7 человек. Российский беспилотник повредил многоквартирный дом. В одном из подъездов разрушены лестницы и перекрытия, а также выбиты окна.

Спасатели ликвидировали пожар, разобрали завалы и помогли жителям. На месте развернут Пункт несокрушимости ГСЧС. Также враг атаковал предприятия в Хмельницком районе — возникшие пожары ликвидированы

— говорится в сообщении.

Напомним

За сутки 5 сентября Силы обороны Украины ликвидировали 1 390 российских военнослужащих.

Евгений Устименко

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