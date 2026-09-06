В Хмельницком завершили разбор завалов дома после атаки БПЛА рф

В Хмельницком спасатели завершили разбор завалов дома, в который попал российский БПЛА в ночь на 6 сентября. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

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Количество пострадавших в результате атаки составляет 7 человек. Российский беспилотник повредил многоквартирный дом. В одном из подъездов разрушены лестницы и перекрытия, а также выбиты окна.

Спасатели ликвидировали пожар, разобрали завалы и помогли жителям. На месте развернут Пункт несокрушимости ГСЧС. Также враг атаковал предприятия в Хмельницком районе — возникшие пожары ликвидированы — говорится в сообщении.

Напомним

За сутки 5 сентября Силы обороны Украины ликвидировали 1 390 российских военнослужащих.