У Хмельницькому після падіння уламків загорівся ринок - ОВА

У Хмельницькому після повітряної атаки і падіння уламків загорівся один із ринків. Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, передає УНН.

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Під час вечірньої повітряної тривоги на Хмельниччині працювали сили ППО.

Внаслідок збиття повітряної цілі відбулося падіння уламків та загорання на території одного з ринків в обласному центрі.

Усі відповідні служби працюють на місці. З'ясовуємо обставини та наслідки події - резюмував голова Хмельницької ОВА.

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