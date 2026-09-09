В Хмельницком после падения обломков загорелся рынок — ОВА
Киев • УНН
Во время вечерней тревоги в Хмельницкой области ПВО сбила воздушную цель. Обломки упали на территории рынка в Хмельницком, вызвав пожар.
В Хмельницком после воздушной атаки и падения обломков загорелся один из рынков. Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, передает УНН.
Детали
Во время вечерней воздушной тревоги в Хмельницкой области работали силы ПВО.
В результате сбития воздушной цели произошло падение обломков и возгорание на территории одного из рынков в областном центре.
Все соответствующие службы работают на месте. Выясняем обстоятельства и последствия происшествия
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