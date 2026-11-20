Прокуратура повідомила про підозру 56-річному іноземцю, який у Хмельницькому облаштував студію для зйомок дитячої порнографії. Від його дій постраждали п’ятеро хлопців віком від 9 до 13 років — зараз підозрюваний перебуває у СІЗО без права застави. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Ювенальні прокурори Хмельницької обласної прокуратури повідомили про підозру 56-річному іноземцю, який, за даними слідства, організував виготовлення дитячої порнографії із залученням п’ятьох хлопців віком від 9 до 13 років - йдеться у повідомленні.

У червні 2025 року чоловік прибув до Хмельницького, орендував приватний будинок і облаштував у ньому студію з професійним фото- та відеообладнанням. Щоб приховати свою діяльність, встановив систему відеоспостереження з датчиками руху в будинку та на прилеглій території.

Хлопців підозрюваний знаходив через Telegram, входив до них у довіру та схиляв до участі у виготовленні порнографічних матеріалів, пропонуючи гроші й цінні подарунки.

У листопаді він розпочав виготовлення таких матеріалів і зберігав фото та відео на електронних носіях за місцем проживання.

Під час обшуку правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та цифрові носії інформації.

Іноземцю інкримінують виготовлення та зберігання дитячої порнографії із залученням малолітніх (ч. 4 ст. 301-1 КК України). За клопотанням прокурорів суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

Також перевіряється можлива причетність підозрюваного до інших кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканності дітей.

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