Трьом жінкам повідомили про підозру в організації незаконної передачі новонародженої дитини громадянину Китаю за 6 тисяч доларів. Немовля вивезли з України у віці півтора місяця. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Офісу Генерального прокурора трьом жінкам повідомлено про підозру в організації незаконної передачі новонародженої дитини громадянину Китаю за гроші - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, у 2021 році одна з жінок запропонувала громадянину Китаю за 6 тис. доларів США організувати народження дитини в Україні за програмою сурогатного материнства, а потім вивезти її за кордон.

Для цього вона залучила посередницю, яка знайшла 20-річну українку. За 1 500 доларів США дівчина погодилася укласти фіктивний шлюб із громадянином Китаю, не маючи наміру створювати з ним сім’ю.

У жовтні 2021 року вони зареєстрували шлюб у Запоріжжі. Після цього звернулися до столичної клініки репродуктивної медицини. Там українка надала підроблену медичну довідку про безпліддя, необхідну для участі в програмі сурогатного материнства.

У травні 2023 року сурогатна мати народила дитину. Її батьками офіційно записали українку та громадянина Китаю.

Через 12 днів після народження дитини українка оформила довіреність, яка дозволяла іноземцю отримати для немовляти документи про громадянство України та закордонний паспорт. За свою участь у схемі жінка отримала від посередниці обумовлену винагороду.

17 червня 2023 року громадянин Китаю виїхав з України разом із півторамісячною дитиною.

Трьом жінкам інкримінують торгівлю людьми щодо малолітнього, вчинену групою осіб за попередньою змовою, та використання завідомо підробленого документа (ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 358 КК України).

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