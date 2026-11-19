Трем женщинам сообщили о подозрении в организации незаконной передачи новорождённого ребёнка гражданину Китая за 6 тысяч долларов. Младенца вывезли из Украины в возрасте полутора месяцев. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Офиса Генерального прокурора трём женщинам сообщили о подозрении в организации незаконной передачи новорождённого ребёнка гражданину Китая за деньги — говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2021 году одна из женщин предложила гражданину Китая за 6 тыс. долларов США организовать рождение ребёнка в Украине по программе суррогатного материнства, а затем вывезти его за границу.

Для этого она привлекла посредницу, которая нашла 20-летнюю украинку. За 1 500 долларов США девушка согласилась заключить фиктивный брак с гражданином Китая, не имея намерения создавать с ним семью.

В октябре 2021 года они зарегистрировали брак в Запорожье. После этого обратились в столичную клинику репродуктивной медицины. Там украинка предоставила поддельную медицинскую справку о бесплодии, необходимую для участия в программе суррогатного материнства.

В мае 2023 года суррогатная мать родила ребёнка. Его родителями официально записали украинку и гражданина Китая.

Через 12 дней после рождения ребёнка украинка оформила доверенность, которая позволяла иностранцу получить для младенца документы о гражданстве Украины и заграничный паспорт. За своё участие в схеме женщина получила от посредницы оговорённое вознаграждение.

17 июня 2023 года гражданин Китая выехал из Украины вместе с полуторамесячным ребёнком.

Трём женщинам инкриминируют торговлю людьми в отношении малолетнего, совершённую группой лиц по предварительному сговору, и использование заведомо поддельного документа (ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 358 УК Украины).

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