На Сумщине правоохранители разоблачили 39-летнюю сотрудницу морга, которую подозревают в систематическом присвоении денег, драгоценностей и личных вещей погибших украинских военнослужащих. Женщина имела доступ к телам погибших защитников и, по данным следствия, обкрадывала их во время проведения судебно-медицинских исследований. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, пишет УНН.

Руководствуясь корыстными мотивами и пренебрегая уважительным отношением к военнослужащим, погибшим при защите страны, 39-летняя женщина систематически обирала умерших воинов - говорится в сообщении.

Как выяснилось, фигурантка работала младшей медицинской сестрой в морге и имела беспрепятственный доступ к телам погибших, которых привозили для проведения судебно-медицинских исследований. Когда никто не видел, сотрудница госучреждения обыскивала карманы погибших защитников, забирая деньги и ценные вещи. Также снимала с тел драгоценности.

Фигурантка не стеснялась брать даже обычные мелочи. Полицейские задокументировали, как в одном из случаев злоумышленница, кроме денег, даже "забрала" у покойного пачку сигарет.

Следователи полиции Сумской области задержали женщину в порядке ст. 208 УПК Украины. Фигурантке сообщили о подозрении, ей инкриминируют незаконное завладение предметами, находящимися на теле умершего, совершенное из корыстных мотивов. За содеянное грозит до семи лет лишения свободы.

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