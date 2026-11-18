Выстрелил в военнослужащего и пытался скрыть доказательства — экс-сотруднику ТЦК Киевской области объявили о подозрении
Киев • УНН
Экс-сотруднику ТЦК Киевской области объявили о подозрении после выстрела в ногу военнослужащему. Следствие также установило попытку подмены гильзы.
Бывшему заместителю начальника одного из районных ТЦК и СП Киевской области сообщили о подозрении после того, как во время конфликта он выстрелил в ногу военнослужащему. Кроме того, следствие установило, что после инцидента мужчина пытался подменить вещественное доказательство, передав гильзу от другого пистолета. Об этом сообщает Спецпрокуратура в сфере обороны Центрального региона, пишет УНН.
Дарницкой специализированной прокуратурой в сфере обороны Центрального региона совместно с ТУ ГБР в городе Киеве сообщено о подозрении бывшему заместителю начальника одного из районных ТЦК и СП Киевской области по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины (превышение военным должностным лицом служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения)
По данным следствия, подозреваемый, занимая должность заместителя начальника районного ТЦК и СП, во время конфликта с военнослужащим превысил свои служебные полномочия и применил против него оружие.
Событие произошло в октябре 2023 года в помещении одного из районных ТЦК и СП Киевской области. В учреждение прибыл военнослужащий одной из воинских частей, чтобы получить информацию о пребывании на воинском учете и соответствующую справку.
Однако работник мобилизационного отделения вместо предоставления запрошенной информации предложил ему пройти военно-врачебную комиссию для определения степени годности к военной службе по состоянию здоровья. Военнослужащий отказался, объяснив, что уже проходит военную службу.
После этого между ними возникла словесная перепалка. Услышав ее, к разговору присоединился заместитель начальника РТЦК и СП.
Во время конфликта он достал пистолет "Форт", снаряженный патронами с резиновыми пулями, и выстрелил в правую ногу военнослужащего.
В результате выстрела потерпевший получил ранение стопы с повреждением нервов, которое относится к телесным повреждениям средней тяжести и повлекло длительное расстройство здоровья.
Кроме того, после стрельбы подозреваемый пытался скрыть обстоятельства происшествия. В частности, следователю в качестве вещественного доказательства была передана гильза от другого пистолета аналогичного типа. Однако экспертиза установила, что эта гильза не была отстреляна из оружия подозреваемого.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Санкция вменяемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет.
На Буковине задержали пятерых сотрудников ТЦК — их подозревают в похищении людей, пытках и взяточничестве30.10.26, 13:47 • 4669 просмотров