Бывшему заместителю начальника одного из районных ТЦК и СП Киевской области сообщили о подозрении после того, как во время конфликта он выстрелил в ногу военнослужащему. Кроме того, следствие установило, что после инцидента мужчина пытался подменить вещественное доказательство, передав гильзу от другого пистолета. Об этом сообщает Спецпрокуратура в сфере обороны Центрального региона, пишет УНН.

Дарницкой специализированной прокуратурой в сфере обороны Центрального региона совместно с ТУ ГБР в городе Киеве сообщено о подозрении бывшему заместителю начальника одного из районных ТЦК и СП Киевской области по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины (превышение военным должностным лицом служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения) - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый, занимая должность заместителя начальника районного ТЦК и СП, во время конфликта с военнослужащим превысил свои служебные полномочия и применил против него оружие.

Событие произошло в октябре 2023 года в помещении одного из районных ТЦК и СП Киевской области. В учреждение прибыл военнослужащий одной из воинских частей, чтобы получить информацию о пребывании на воинском учете и соответствующую справку.

Однако работник мобилизационного отделения вместо предоставления запрошенной информации предложил ему пройти военно-врачебную комиссию для определения степени годности к военной службе по состоянию здоровья. Военнослужащий отказался, объяснив, что уже проходит военную службу.

После этого между ними возникла словесная перепалка. Услышав ее, к разговору присоединился заместитель начальника РТЦК и СП.

Во время конфликта он достал пистолет "Форт", снаряженный патронами с резиновыми пулями, и выстрелил в правую ногу военнослужащего.

В результате выстрела потерпевший получил ранение стопы с повреждением нервов, которое относится к телесным повреждениям средней тяжести и повлекло длительное расстройство здоровья.

Кроме того, после стрельбы подозреваемый пытался скрыть обстоятельства происшествия. В частности, следователю в качестве вещественного доказательства была передана гильза от другого пистолета аналогичного типа. Однако экспертиза установила, что эта гильза не была отстреляна из оружия подозреваемого.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Санкция вменяемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет.

На Буковине задержали пятерых сотрудников ТЦК — их подозревают в похищении людей, пытках и взяточничестве