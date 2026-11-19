На Сумщині правоохоронці викрили 39-річну працівницю моргу, яку підозрюють у систематичному привласненні грошей, коштовностей та особистих речей полеглих українських військових. Жінка мала доступ до тіл загиблих захисників і, за даними слідства, обкрадала їх під час проведення судово-медичних досліджень. Про це повідомляє Національна поліція України, пише УНН.

Керуючись корисливими мотивами та нехтуючи шанобливим ставленням до військових, які загинули захищаючи країну, 39-річна жінка систематично оббирала померлих воїнів - йдеться у повідомленні.

Як з’ясувалося, фігурантка працювала молодшою медичною сестрою у морзі та мала безперешкодний доступ до тіл загиблих, яких привозили для проведення судово-медичних досліджень. Коли ніхто не бачив, працівниця держустанови нишпорила по кишенях полеглих захисників, забираючи гроші та цінні речі. Також з тіла знімала коштовності.

Фігурантка не соромилась брати навіть звичайні дрібниці. Поліцейські задокументували як в одному з випадків зловмисниця окрім грошей навіть "забрала" у покійника пачку з цигарками.

Слідчі поліції Сумщини затримали жінку у порядку ст. 208 КПК України. Фігурантці повідомили про підозру, їй інкримінують незаконне заволодіння предметами, що знаходяться на тілі померлого, вчинене з корисливих мотивів. За вчинене загрожує до семи років позбавлення волі.

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