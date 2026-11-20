Прокуратура сообщила о подозрении 56-летнему иностранцу, который в Хмельницком оборудовал студию для съёмок детской порнографии. От его действий пострадали пятеро мальчиков в возрасте от 9 до 13 лет — сейчас подозреваемый находится в СИЗО без права на залог. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Ювенальные прокуроры Хмельницкой областной прокуратуры сообщили о подозрении 56-летнему иностранцу, который, по данным следствия, организовал изготовление детской порнографии с привлечением пятерых мальчиков в возрасте от 9 до 13 лет - говорится в сообщении.

В июне 2025 года мужчина прибыл в Хмельницкий, арендовал частный дом и оборудовал в нём студию с профессиональным фото- и видеооборудованием. Чтобы скрыть свою деятельность, он установил систему видеонаблюдения с датчиками движения в доме и на прилегающей территории.

Мальчиков подозреваемый находил через Telegram, входил к ним в доверие и склонял к участию в изготовлении порнографических материалов, предлагая деньги и ценные подарки.

В ноябре он начал изготовление таких материалов и хранил фотографии и видео на электронных носителях по месту жительства.

Во время обыска правоохранители изъяли компьютерную технику и цифровые носители информации.

Иностранцу инкриминируют изготовление и хранение детской порнографии с привлечением малолетних (ч. 4 ст. 301-1 УК Украины). По ходатайству прокуроров суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

Также проверяется возможная причастность подозреваемого к другим уголовным правонарушениям против половой свободы и половой неприкосновенности детей.

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