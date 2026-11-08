У Хмельницькому граната вибухнула в руках чоловіка: поліція з’ясовує обставини

Сьогодні, 8 листопада, у мікрорайоні Ракове в Хмельницькому стався вибух гранати. Внаслідок інциденту травмувався чоловік. Про це повідомили у поліції Хмельницької області, пише УНН.

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Повідомлення про чоловіка з гранатою надійшло до правоохоронців близько 15:20.

За попередньою інформацією, боєприпас вибухнув безпосередньо в руці чоловіка. Він отримав тілесні ушкодження.

Поліцейські, які прибули на місце події, надали постраждалому домедичну допомогу.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють усі обставини вибуху.

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