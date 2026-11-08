В Хмельницком граната взорвалась в руках мужчины: полиция выясняет обстоятельства
Киев • УНН
В микрорайоне Раково граната взорвалась в руке мужчины, он получил травмы. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента.
Сегодня, 8 ноября, в микрорайоне Раково в Хмельницком произошел взрыв гранаты. В результате инцидента пострадал мужчина. Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области, пишет УНН.
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Сообщение о мужчине с гранатой поступило правоохранителям около 15:20.
По предварительной информации, боеприпас взорвался непосредственно в руке мужчины. Он получил телесные повреждения.
Полицейские, прибывшие на место происшествия, оказали пострадавшему доврачебную помощь.
В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства взрыва.
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